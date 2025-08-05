Bentancur iddiası

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Tottenham'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur'la ilgilendiği iddia edildi. Haberlerde; sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediğine ancak Tottenham'ın oyuncuyu satmaya sıcak baktığına vurgu yapıldı.
Transferçalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin Tottenham'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur'la ilgilendiği iddia edildi. Haberlerde; sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediğine ancak Tottenham'ın oyuncuyu satmaya sıcak baktığına vurgu yapıldı.