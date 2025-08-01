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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, hız kesmiyor. Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu resmen açıklayan sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 06:50
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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Dominik Livakovic'le yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, iyi bir kaleci almak için kolları sıvamış durumda...

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Bazı isimlerle temas kurulsa da en ciddi adım Stefan Ortega için atıldı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Trafford'un transferi sonrasında üçüncü kaleci durumuna düşen 32 yaşındaki eldiven Manchester City'den ayrılmak istiyor.

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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler de olası bir transfer için somut adımları attı ve görüşmelere başladı.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İstanbul'a geliş tarihi...

İngiliz medyasından Team Talk, Fenerbahçe'nin Ortega için harekete geçtiğini şu ifadelerle duyurdu: "Fenerbahçe, Stefan Ortega ile transfer için görüşmelerde bulunuyor." Manchester City'yle görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, bu transferi kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor. Önümüzdeki hafta içinde Ortega'nın İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İstanbul'a geliş tarihi...

BONSERVİS ÖDENMEDİ

Futbola H. Kassel altyapısında başlayan Ortega, ardından Bielefeld'e, buradan 1860 Münih'e, 3 yıl sonra yeniden Bielefeld'e gitti. 2022'de bu kez M.City'ye geçti. Üç kulüp de Ortega için hiç bonservis bedeli ödemedi.

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