Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor! İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, hız kesmiyor. Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu resmen açıklayan sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bu durumu fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler de olası bir transfer için somut adımları attı ve görüşmelere başladı.
İngiliz medyasından Team Talk, Fenerbahçe'nin Ortega için harekete geçtiğini şu ifadelerle duyurdu: "Fenerbahçe, Stefan Ortega ile transfer için görüşmelerde bulunuyor." Manchester City'yle görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, bu transferi kısa süre içinde tamamlamayı hedefliyor. Önümüzdeki hafta içinde Ortega'nın İstanbul'a gelmesi planlanıyor.
BONSERVİS ÖDENMEDİ
Futbola H. Kassel altyapısında başlayan Ortega, ardından Bielefeld'e, buradan 1860 Münih'e, 3 yıl sonra yeniden Bielefeld'e gitti. 2022'de bu kez M.City'ye geçti. Üç kulüp de Ortega için hiç bonservis bedeli ödemedi.