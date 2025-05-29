Fenerbahçe'den sürpriz 2 teknik direktör planı! Mourinho ayrılırsa...

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcının ayrılık ihtimaline karşı da gündemine 2 İtalyan teknik adamı aldı.

2 yıl daha kontratı olmasına rağmen Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılması beklenen 57 yaşındaki Stefano Pioli'yi listesine ekledi. Tecrübeli çalıştırıcı ile temasların başladığı da gelen haberler arasında.