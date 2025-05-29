Fenerbahçe'den sürpriz 2 teknik direktör planı! Mourinho ayrılırsa...
Şampiyonluk hasretini sürdüren Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği merak ediliyor. Eleştrilen Portekizli teknik adamın ayrılık ihtimaline karşı, sarı lacivertlilerin iki ünlü teknik direktörü gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Mourinho'nun durumuna göre iki teknik adamla resmi temasların hız kazanacağı ve iki çalıştırıcıya da teklif yapılacağı öğrenildi.
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