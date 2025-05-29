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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz 2 teknik direktör planı! Mourinho ayrılırsa...

Fenerbahçe'den sürpriz 2 teknik direktör planı! Mourinho ayrılırsa...

Şampiyonluk hasretini sürdüren Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği merak ediliyor. Eleştrilen Portekizli teknik adamın ayrılık ihtimaline karşı, sarı lacivertlilerin iki ünlü teknik direktörü gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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Fenerbahçe'den sürpriz 2 teknik direktör planı! Mourinho ayrılırsa...

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyan Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcının ayrılık ihtimaline karşı da gündemine 2 İtalyan teknik adamı aldı.

Fenerbahçe'den sürpriz 2 teknik direktör planı! Mourinho ayrılırsa...

2 yıl daha kontratı olmasına rağmen Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılması beklenen 57 yaşındaki Stefano Pioli'yi listesine ekledi. Tecrübeli çalıştırıcı ile temasların başladığı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'den sürpriz 2 teknik direktör planı! Mourinho ayrılırsa...

ATALANTA'DAN AYRILACAK

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin gündemindeki bir başka aday da 9 yıldır Atalanta'yı çalıştıran Gian Piero Gasperini. Yönetimin Çizme ekibiyle kontratı sona eren ve Atalanta'da kalmaya soğuk bakan 67 yaşındaki çalıştırıcının durumunu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

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