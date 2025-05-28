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Haberler Fenerbahçe Önce kupa sonra NBA

Önce kupa sonra NBA

Tarık Biberovic, “Bir kupa daha kazanmamız gerekiyor. 3 kupa kazanmamız gerekiyor bu sezon. NBA konusunu şu an konuşmak istemiyorum” açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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Önce kupa sonra NBA

Fenerbahçe Beko'da bu sezon sergilediği performansla takımın en önemli parçalarından biri haline gelen Tarık Biberovic, şampiyonluk kutlamalarında geleceğine dair konuştu. Hayali olan NBA'den teklifler aldığını doğrulayan 24 yaşındaki basketbolcu, şunları söyledi: "Saras'ın gelişiyle birlikte istikrarlı fırsat bulmaya ve kendimi göstermeye başladım. Ne zaman konuşursak, kaliteli bir şekilde konuşuyor.

GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİM

Az ve öz konuşur ya insanlar öyle. Bana çok yardımcı oluyor. Beni geliştirmeye devam ediyor. Geçen gün de konuştuk. Ben de onları not alıp kendimi geliştirmeye devam edeceğim. NBA konusunda çok konuşmak istemiyorum. Tabii ki teklifler var. En iyisi hangisi bakacağız. Ama şimdi konuşmam doğru değil. Bir kupa daha kazanmamız gerekiyor. 3 kupa kazanmamız gerekiyor bu sezon. Bunu da kazanacağız."

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