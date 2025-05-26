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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe son deplasman sınavında! İşte Mourinho'nun ilk 11 kararı

Fenerbahçe son deplasman sınavında! İşte Mourinho'nun ilk 11 kararı

Fenerbahçe, sezonun son deplasman maçına Mersin’de Atakaş Hatayspor karşısında çıkıyor. Sarı lacivertliler, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında 3 puan almayı hedefliyor. İşte tecrübeli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun ilk 11 kararı... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe son deplasman sınavında! İşte Mourinho'nun ilk 11 kararı

Fenerbahçe, Süper Lig'de son deplasman maçına bu akşam saat 20.00'da Hatayspor önünde çıkacak. Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Yiğit Arslan düdük çalacak. 81 puanla 2. sırada yer alan Jose Mourinho ve ekibi, 23 puanla 18. sırada olan ve ligden düşmesi kesinleşen Hatayspor'a konuk oluyor. Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

DIŞ SAHADA TEK YENİLGİ

Sarı lacivertli takım dış sahadaki tek yenilgisini Beşiktaş karşısında 1-0'lık skorla aldı. Ayrıca Fenerbahçe, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti. Öte yandan Hatayspor ile Fenerbahçe bugüne kadar oynadıkları müsabakalarda sarı-lacivertliler 8 kez sahadan galip ayrılırken 1 maç berabere bitti. Hatayspor ise Fenerbahçe'ye karşı ligdeki maçlarda galibiyet alma başarısı gösteremedi.

LIVAKOVİC KADRODA YOK

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. İdmanda futbolcular daha sonra 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman taktik ve bireysel programlarla bitti. Öte yandan Hırvat kaleci Dominik Livakovic özel izinle kadroda yer almadı

2 FUTBOLCU SINIRDA

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimler Hatayspor önünde sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki Konyaspor maçında oynamayacak. Bir diğer sınırda olan Saint-Maximin ise kadroya alınmadı.

FRED CEZALI

Sarı lacivertliler, Brezilyalı orta saha Fred'den yararlanamayacak. Fred, son oynanan Eyüpspor müsabakasında gördüğü sarı kartla bu sezonki 8. sarı kartına ulaştı ve 2. kez cezalı duruma düştü. 32 yaşındaki futbolcu, ligde 28'i 11'de olmak üzere 30 maçta görev yaptı.

ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

HATAYSPOR: BEKAJ, KAMIL AHMET, CALVO, KILAMA, CEMALI, MASSANGA, DIACK, GÖRKEM, FERNANDES, BOUTOBBA, OKORONKWO

FENERBAHÇE: İRFAN CAN, MERT, SKRINIAR, DJIKU, KOSTIC, İSMAİL, AMRABAT, SZYMANSKI, TADIC, TALISCA, EN NESYRI

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