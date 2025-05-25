CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin THY EuroLeague zaferi sonrası açıklama!

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin THY EuroLeague zaferi sonrası açıklama!

THY EuroLeague finalinde Monnaco'yu 81-70 devirerek tarihinde 2. kez şampiyon olan Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım dev zafer sonrası bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 22:31
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin THY EuroLeague zaferi sonrası açıklama!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Beko'nun final maçında Monaco'yu yenerek 2. kez THY EuroLeague'i kazanmasının ardından bir açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Dünyanın en güzel takımı" unvanını taraftarlarımızca hak etmiş, çok büyük emekler verilerek turnuvanın devleriyle yarışır pozisyona gelen ve 8 yıl önce ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getiren Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko, bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır.

Bu büyük başarıya ulaşma yolunda, Başkan Sayın Ali Koç ve şube yöneticilerine, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a ve ekibine, emeği bulunan tüm oyuncularımıza ve profesyonellerimize teşekkür ediyor, bu başarının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

G.Saray şampiyonluk kutlamaları | CANLI
EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe Beko!
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam atv ekranlarında! Yeni bölüm merakla bekleniyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti! Dolmabahçe'de kritik görüşme! İşte masadaki konular
Tekke: Kabul edilebilir değil
Beşiktaş evinde kaybetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Solskjaer: Haftaya bu takım savaşacak! Solskjaer: Haftaya bu takım savaşacak! 21:47
Tekke: Kabul edilebilir değil Tekke: Kabul edilebilir değil 21:46
Alanyaspor lige tutundu! Alanyaspor lige tutundu! 21:37
Adana Demirspor'dan müthiş dönüş! Adana Demirspor'dan müthiş dönüş! 21:13
Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu! Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu! 21:02
Orkun Kökçü final maçında sahnede! Orkun Kökçü final maçında sahnede! 20:58
Daha Eski
Özbek'ten Osimhen açıklaması! Özbek'ten Osimhen açıklaması! 20:02
Monaco-F.Bahçe Beko | CANLI Monaco-F.Bahçe Beko | CANLI 19:19
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 19:12
Benfica-Sporting CP | CANLI İZLE Benfica-Sporting CP | CANLI İZLE 19:08
Tekke: Final oynadık ama... Tekke: Final oynadık ama... 18:42
Ole: Oynamayı hak etti! Ole: Oynamayı hak etti! 18:38