Fenerbahçe'de Mourinho’nun yerine sürpriz aday! İşte o isim
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırma planları yaparken teknik direktörlük koltuğu için ilk sıradaki ismi de belirledi: Edin Terzic. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcının ayrılığı halinde Terzic'i göreve getirmeyi hedefliyor. İşte ayrıntılar… (FB spor haberleri)
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Ancak bu sorunun aşılması halinde rota Edin Terzic'e çevrilecek.
Süper Lig'i yakından tanıyan Terzic'in, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yapması nedeniyle Türkiye deneyimi bulunuyor.
Bu durumun, Fenerbahçe yönetimi açısından önemli bir avantaj olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran ve geçtiğimiz sezon takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselen Terzic, Real Madrid'e karşı kaybedilen finalin ardından görevinden ayrılmıştı.
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