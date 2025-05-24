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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mourinho’nun yerine sürpriz aday! İşte o isim

Fenerbahçe'de Mourinho’nun yerine sürpriz aday! İşte o isim

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırma planları yaparken teknik direktörlük koltuğu için ilk sıradaki ismi de belirledi: Edin Terzic. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcının ayrılığı halinde Terzic'i göreve getirmeyi hedefliyor. İşte ayrıntılar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 09:58
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Fenerbahçe'de Mourinho’nun yerine sürpriz aday! İşte o isim

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini korurken yönetim alternatif isimler üzerinde çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Mourinho’nun yerine sürpriz aday! İşte o isim

Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük koltuğu için öne çıkan isim Edin Terzic oldu.

Fenerbahçe'de Mourinho’nun yerine sürpriz aday! İşte o isim

Portekizli teknik adamla yolları ayırmayı düşünen Fenerbahçe yönetimi, Mourinho'ya ödenecek yaklaşık 15 milyon Euro'luk tazminat nedeniyle temkinli hareket ediyor.

Fenerbahçe'de Mourinho’nun yerine sürpriz aday! İşte o isim

Ancak bu sorunun aşılması halinde rota Edin Terzic'e çevrilecek.

Fenerbahçe'de Mourinho’nun yerine sürpriz aday! İşte o isim

Süper Lig'i yakından tanıyan Terzic'in, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını yapması nedeniyle Türkiye deneyimi bulunuyor.

Fenerbahçe'de Mourinho’nun yerine sürpriz aday! İşte o isim

Bu durumun, Fenerbahçe yönetimi açısından önemli bir avantaj olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Mourinho’nun yerine sürpriz aday! İşte o isim

Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran ve geçtiğimiz sezon takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükselen Terzic, Real Madrid'e karşı kaybedilen finalin ardından görevinden ayrılmıştı.

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