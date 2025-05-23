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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko 82-76 Panathinaikos AKTOR (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Beko 82-76 Panathinaikos AKTOR (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Final-Four maçında Panathinaikos AKTOR ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 82-76'lık skorla galip ayrıldı ve adını dev turnuvada finale yazdırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 17:50 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 20:18
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Fenerbahçe Beko 82-76 Panathinaikos AKTOR (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenerek finale yükseldi.

Karşılaşmaya boyalı alanda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 13-5 önde geçti. Savunmada oldukça etkili olan sarı-lacivertliler, çeyreğin sonunda farkı çift hanelere yükseltti: 22-12. Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-13 üstün kapattı.

İkinci çeyreği Hayes-Davis ve Tarık Biberovic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada 12 sayılık üstünlük yakaladı: 31-18. Hücumda temposu düşen Fenerbahçe Beko karşısında içeriden sayılar üreten Panathinaikos AKTOR, farkı 18. dakikada tek hanelere (35-27) çekti. Devrenin son sayısını Panathinaikos AKTOR adına Nunn atarken, son 4 dakika çok kötü hücum eden Fenerbahçe Beko buna karşın soyunma odasına 38-33 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında her iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Nunn'ın basketlerine Melli'yle cevap veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 42-37 üstün tamamladı. McCollum ile hücumda yeniden canlanan sarı-lacivertliler, 29. dakikada farkı 8'e (53-45) çıkarttı. Fenerbahçe Beko, son periyoda 55-48 önde girdi.

Final periyoduna Melli'nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 32. dakikada farkı bir kez daha çift hanelere çıkarmayı başardı: 59-48. Yunan ekibi, Cedi Osman'ın hücumdaki skorer oyunuyla farkı 34. dakikada 5'e (61-56) indirdi. Fenerbahçe Beko, Hall ile farkı açmaya çalışırken, Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman'ın hücum performansıyla bitime 3 dakika kala farkı 5'e düşürdü: 67-62. Son bölümde Hall ile kontrolü ele alan Fenerbahçe Beko, müsabakayı 82-76 kazanarak adını finale yazdırdı.

Tarihinde 4. kez finale kalan sarı-lacivertli takım, Olympiakos-Monaco maçının galibine karşı 25 Mayıs Pazar günü şampiyonluk mücadelesi verecek.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 22-14 Panathinaikos AKTOR

2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 38-33 Panathinaikos AKTOR

3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 55-48 Panathinaikos AKTOR

4. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 82-76 Panathinaikos AKTOR

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