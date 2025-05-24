Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İkas Eyüpspor maçı sonrası...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde İkas Eyüpspor maçı sonrası taraftarların futbolculara yönelik tepkisi sonrası tam 7 oyuncunun ayrılık kararı aldığı öğrenildi. İşte o isimler... (FB spor haberi)
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Öyle ki bazı isimler de takımdan ayrılma kararı aldı.
Yaz aylarında takıma veda etmek isteyen isimlerin başında sözleşmeleri biten Dzeko ile Tadic geliyor.
Bu iki yıldızın dışında ise; son maçta ıslıklanan Youssef En-Nesyri var.
Nesyri gibi takımdan ayrılmak isteyen diğer isimler; Fred, Sebastian Szymanski ve kaleci Dominik Livakovic.
Bu oyuncuların da yönetimle görüştüğü ve kararlarını bildirdikleri belirtildi.
Yönetim, yaz aylarında bu isimlere gelen teklifleri değerlendirecek.
KOSTIC EVİNİ BOŞALTTI
Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic, İstanbul'daki evini boşalttı.
Sarı-lacivertliler, teknik heyetin kararı sonrasında Sırp oyuncunun bonservisini almamaya karar verdi.
İtalyan medyası da Filip Kostic'in Juventus'a geri döneceğini duyurdu.
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