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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İkas Eyüpspor maçı sonrası...

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İkas Eyüpspor maçı sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde İkas Eyüpspor maçı sonrası taraftarların futbolculara yönelik tepkisi sonrası tam 7 oyuncunun ayrılık kararı aldığı öğrenildi. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 11:10
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Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İkas Eyüpspor maçı sonrası...

Fenerbahçe'de kaçan şampiyonluğun ardından taraftarlar, Eyüpspor maçında hem yönetimi hem de futbolcuları protesto etti.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İkas Eyüpspor maçı sonrası...

Özellikle En-Nesyri'nin golünden sonra yaşanan ıslıklamalar futbolcular üzerinde olumsuz etki yarattı.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İkas Eyüpspor maçı sonrası...

Özellikle yabancı futbolcuların birçoğunun bu yaşananlara anlam veremediği ve tepkilerden olumsuz etkilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İkas Eyüpspor maçı sonrası...

Öyle ki bazı isimler de takımdan ayrılma kararı aldı.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İkas Eyüpspor maçı sonrası...

Yaz aylarında takıma veda etmek isteyen isimlerin başında sözleşmeleri biten Dzeko ile Tadic geliyor.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İkas Eyüpspor maçı sonrası...

Bu iki yıldızın dışında ise; son maçta ıslıklanan Youssef En-Nesyri var.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İkas Eyüpspor maçı sonrası...

Nesyri gibi takımdan ayrılmak isteyen diğer isimler; Fred, Sebastian Szymanski ve kaleci Dominik Livakovic.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İkas Eyüpspor maçı sonrası...

Bu oyuncuların da yönetimle görüştüğü ve kararlarını bildirdikleri belirtildi.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İkas Eyüpspor maçı sonrası...

Yönetim, yaz aylarında bu isimlere gelen teklifleri değerlendirecek.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İkas Eyüpspor maçı sonrası...

KOSTIC EVİNİ BOŞALTTI

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic, İstanbul'daki evini boşalttı.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İkas Eyüpspor maçı sonrası...

Sarı-lacivertliler, teknik heyetin kararı sonrasında Sırp oyuncunun bonservisini almamaya karar verdi.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! İkas Eyüpspor maçı sonrası...

İtalyan medyası da Filip Kostic'in Juventus'a geri döneceğini duyurdu.

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