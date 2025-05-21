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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic transferinde anahtar En-Nesyri'de!

Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic transferinde anahtar En-Nesyri'de!

Fenerbahçe, sezon sonunda forvet hattında değişime gitmeyi planlıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerde Dusan Vlahovic için resmi temasların başladığı ortaya çıktı. Transferde kilit isim ise Youssef En-Nesyri olacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic transferinde anahtar En-Nesyri'de!

Fenerbahçe başarısız geçen sezondan sonra üst düzey 4 oyuncu almak için kolları sıvamıştı. Bu oyuncuların en az biri forvet olacak.

Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic transferinde anahtar En-Nesyri'de!

Dzeko ile vedalaşılacak ve Nesyri de iyi teklif gelmesi halinde satılacak. Yönetimin gözü Juventus ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılmayı kafasına koyan Dusan Vlahovic'te.

Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic transferinde anahtar En-Nesyri'de!

Sarı lacivertlilerin oyuncunun menajeri ve kulübüyle resmi temasta bulunduğu öğrenildi. Juve'nin 25 yaşındaki yıldızı sezon sonunda satmak istediği biliniyor.

Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic transferinde anahtar En-Nesyri'de!

Takvim'de yer alan haberde İtalyan devi ile 1 senelik anlaşması olan Sırp golcünün bu yüzden makul bir fiyata elden çıkarılacağı öne sürülüyor.

Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic transferinde anahtar En-Nesyri'de!

BEKLENTI 30-35 MILYON EURO

Yıldız forvetin piyasa değeri 45 milyon Euro olarak öne çıkarken istenilen bonservis parasının 30-35 milyon Euro arası olduğu belirtiliyor. Edinilen bilgiler doğrultusunda Fenerbahçe'nin En-Nesyri'nin satışından gelecek para ile bu transferi rahat karşılayacağı kaydediliyor.

Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic transferinde anahtar En-Nesyri'de!

Ayrıca Vlahovic'in sözleşmesini kendi feshettiği taktirde imza parası isteği aktarılmıştı. Juventus'ta bu sezon 40 maçta süre bulan Vlahovic, 15 gol atıp 5 asist yaptı.

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