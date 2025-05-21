Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic transferinde anahtar En-Nesyri'de!

Fenerbahçe başarısız geçen sezondan sonra üst düzey 4 oyuncu almak için kolları sıvamıştı. Bu oyuncuların en az biri forvet olacak.

Dzeko ile vedalaşılacak ve Nesyri de iyi teklif gelmesi halinde satılacak. Yönetimin gözü Juventus ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen ayrılmayı kafasına koyan Dusan Vlahovic'te.