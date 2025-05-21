Fenerbahçe'nin Dusan Vlahovic transferinde anahtar En-Nesyri'de!
Fenerbahçe, sezon sonunda forvet hattında değişime gitmeyi planlıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerde Dusan Vlahovic için resmi temasların başladığı ortaya çıktı. Transferde kilit isim ise Youssef En-Nesyri olacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Takvim'de yer alan haberde İtalyan devi ile 1 senelik anlaşması olan Sırp golcünün bu yüzden makul bir fiyata elden çıkarılacağı öne sürülüyor.
BEKLENTI 30-35 MILYON EURO
Yıldız forvetin piyasa değeri 45 milyon Euro olarak öne çıkarken istenilen bonservis parasının 30-35 milyon Euro arası olduğu belirtiliyor. Edinilen bilgiler doğrultusunda Fenerbahçe'nin En-Nesyri'nin satışından gelecek para ile bu transferi rahat karşılayacağı kaydediliyor.
Ayrıca Vlahovic'in sözleşmesini kendi feshettiği taktirde imza parası isteği aktarılmıştı. Juventus'ta bu sezon 40 maçta süre bulan Vlahovic, 15 gol atıp 5 asist yaptı.
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