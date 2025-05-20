Fenerbahçeli isimden sosyal medyada flaş hamle! Formasını değiştirdi

Fenerbahçe'de seçim süreci ve Jose Mourinho'nun geleceğine dair belirsizlik sürerken takımın yıldız isimlerinden Sebastian Szymanski'nin sosyal medya hamlesi gündeme oturdu.

Kulüp başkanı Ali Koç'un eylül ayında seçim yapılacağını açıklamasının ardından bazı kongre üyeleri bu tarihi geç bulmuş ve erken seçim talebiyle imza kampanyası başlatmıştı. Bu süreçte takım içindeki gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Avrupa kulüplerinin radarında yer alan ve adı son olarak Lazio ile Feyenoord'la anılan Szymanski, sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikle transfer iddialarını yeniden alevlendirdi. 26 yaşındaki Polonyalı futbolcu, profil fotoğrafından Fenerbahçe formasını kaldırarak yerine Polonya Milli Takımı'ndan bir kareyi koydu.

Szymanski'nin bu hamlesi, taraftarlar ve spor kamuoyu tarafından olası bir ayrılığın sinyali olarak yorumlandı.

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