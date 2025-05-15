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Haberler Fenerbahçe Mahmut Uslu: Ali Koç'un artık gitmesi gerekiyor

Mahmut Uslu: Ali Koç'un artık gitmesi gerekiyor

Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Uslu'nun açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 14:03 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 14:16
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Mahmut Uslu: Ali Koç'un artık gitmesi gerekiyor

Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Uslu'nun açıklamaları...

"ALİ KOÇ'UN ARTIK GİTMESİNİ İSTİYORUZ"

"Eski Fenerbahçe direktörleri, Fenerbahçe emekçilerine sözüm vardı benim. İstenmeyen bir şekilde yaş gününe döndü, o bile olay oldu eğlendiniz diye. Aziz Yıldırım da 'İyi bir gün görmedik ki her gün kötü' demişti, 7 senedir yaşamadığımız her şey Ali Koç döneminde yaşadık. Onun için gitmesini istiyoruz. Yeter artık git, gitmesi gerekiyor. Devamlı para, para, para! Bunları yapmayın."

"VERDİĞİN TEK BİR SÖZÜ DAHİ TUTAMADIN"

"Ali Koç, verdiğim tek bir sözü dahi tutamadın! Çocuklar ağlıyor. 50 yaşında adamlar ağlıyor. Sen halkın içinde gezmiyorsun herhalde. 2018'de verdiğiniz sözler. İnsan bu sözlerin 1 tanesini yapar be kardeşim, 1 tanesini yapamamışsın. Diyorsun ki 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon diyorlar, daha çok duyacağız', ya 1 kere duysaydık ya. 1 kere şampiyon yapsan bu problemler yaşanmazdı. Buranın şampiyonluk eksiği var. İnsanlar üzülüyor. Onun için gitmen lazım."

"ŞAMPİYON YAPAMIYORSAN AYRILACAKSIN, BECEREMİYORSUN"

"Bu basın toplantısını Fenerbahçe'nin birleşmesi için yapıyoruz. Bizim ağzımızdan hiç 'onlar bunlar' dedik mi, dersek bizi çıtır ederler. 3 Temmuz'da oradaki insanlar, sen, Ali Yıldırım, Allah razı olsun Nihat Özdemir, Serhat Çeçen yardım ettiniz. Diğer kulüpler biterdi, siz ayakta tuttunuz ama şampiyon yapamıyorsan da ayrılacaksın beceremiyorsun. Gitmek de önemlidir. Bu koltuk ne kadar kıymetliymiş ya!"

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