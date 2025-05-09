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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Milan Skriniar'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Milan Skriniar'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekip adına 2. golü kaydeden Milan Skriniar, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 22:20 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 22:26
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Milan Skriniar'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekip adına 2. golü kaydeden Milan Skriniar, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SKRINIAR'IN AÇIKLAMALARI

"TOP ÖNÜME GELDİ VE GOLÜ ATTIM"

"Gol pozisyonuyla ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Top önüme geldi ve golü attım. Golden ve galibiyetten dolayı mutluyum. Kalan maçlarda bu şekilde devam etmeliyiz. Ligi kapatabileceğimiz en iyi şekilde bitirmek istiyoruz."

"GELECEĞİMLE İLGİLİ YORUM YAPMAK ZOR"

"Açıkçası şu anda bununla ilgili yorum yapmak zor benim için. 3 maç daha var. 3 maçtan sonra değerlendirmek için zamanımız olacak. Ben buraya geldiğimden bu yana taraftarlarımız, takım arkadaşlarım tarafından iyi bir şekilde destek gördüm. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Ama kalan 3 maça odaklandık. Sonrasında neler olacağını göreceğiz."

"GALİBİYETİ MERT HAKAN'A HEDİYE EDİYORUM"

"Bu galibiyeti Mert Hakan'a atfetmek istiyorum. Kendisi bir ameliyat oldu. Mert Hakan, bu galibiyet senin için."

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