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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray o kaleci için devrede

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray o kaleci için devrede

Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe, Livakovic için gelen teklifleri değerlendirme kararı alırken Galatasaray ise efsane kalecisi Muslera'ya veda etmeye hazırlanıyor. Her iki takımın da kaleci transferi yapmak istediği bilinirken, gündemlerine ise aynı ismi aldılar. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 12:03
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Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray o kaleci için devrede

Bir sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe, transferde de kozlarını paylaşacak.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray o kaleci için devrede

Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken Galatasaray ve Fenerbahçe, yaz transfer dönemi öncesi kaleci takviyesi için karşı karşıya geldi.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray o kaleci için devrede

Takvim'in haberine göre; iki ezeli rakip, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin kalecisi Alex Meret'i listesine aldı.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray o kaleci için devrede

GALATASARAY MUSLERA'YI UĞURLUYOR

Sarı-kırmızılı ekipte yıllardır kaledeki istikrarın adı olan Fernando Muslera ile yollar sezon sonunda ayrılıyor.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray o kaleci için devrede

Sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı file bekçisiyle vedalaşmaya hazırlanan Galatasaray, kaleyi devralacak ismi belirlemek için çalışmalara başladı.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray o kaleci için devrede

FENERBAHÇE'DE LIVAKOVIC'İN AYRILIĞI GÜNDEMDE

Fenerbahçe ise kaleci Dominik Livakovic için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray o kaleci için devrede

Sezon başında kadroya katılan Hırvat kalecinin beklentilerin altında kalan performansı sonrası sarı-lacivertliler yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray o kaleci için devrede

ALEX MERET İÇİN DERBİ REKABETİ

İki kulüp de bonservisi elinde olacak oyunculara yönelirken, Alex Meret transferinde kıyasıya bir yarış başladı.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray o kaleci için devrede

Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki İtalyan kaleci için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin temas kurduğu öğrenildi.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray o kaleci için devrede

Meret'in, Avrupa'dan bazı takımlarla da görüşmeler yaptığı ancak her iki Türk kulübüne de sıcak baktığı belirtiliyor.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray o kaleci için devrede

YENİ SEZONUN KALECİ ROTASI ŞEKİLLENİYOR

Galatasaray, Muslera'nın yerine deneyimli bir kaleci transfer etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise olası Livakovic ayrılığı sonrası kaleyi sağlam bir isme teslim etmek istiyor.

Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray o kaleci için devrede

Transfer dönemine sayılı günler kala Alex Meret için yaşanacak gelişmeler, iki kulüp arasındaki rekabeti bir kez daha yeşil sahaların dışına taşıyacak gibi görünüyor.

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