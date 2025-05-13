Transferde dev kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray o kaleci için devrede
Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe, Livakovic için gelen teklifleri değerlendirme kararı alırken Galatasaray ise efsane kalecisi Muslera'ya veda etmeye hazırlanıyor. Her iki takımın da kaleci transferi yapmak istediği bilinirken, gündemlerine ise aynı ismi aldılar. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)
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GALATASARAY MUSLERA'YI UĞURLUYOR
Sarı-kırmızılı ekipte yıllardır kaledeki istikrarın adı olan Fernando Muslera ile yollar sezon sonunda ayrılıyor.
Sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı file bekçisiyle vedalaşmaya hazırlanan Galatasaray, kaleyi devralacak ismi belirlemek için çalışmalara başladı.
FENERBAHÇE'DE LIVAKOVIC'İN AYRILIĞI GÜNDEMDE
Fenerbahçe ise kaleci Dominik Livakovic için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Sezon başında kadroya katılan Hırvat kalecinin beklentilerin altında kalan performansı sonrası sarı-lacivertliler yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlıyor.
ALEX MERET İÇİN DERBİ REKABETİ
İki kulüp de bonservisi elinde olacak oyunculara yönelirken, Alex Meret transferinde kıyasıya bir yarış başladı.
Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki İtalyan kaleci için hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin temas kurduğu öğrenildi.
Meret'in, Avrupa'dan bazı takımlarla da görüşmeler yaptığı ancak her iki Türk kulübüne de sıcak baktığı belirtiliyor.
YENİ SEZONUN KALECİ ROTASI ŞEKİLLENİYOR
Galatasaray, Muslera'nın yerine deneyimli bir kaleci transfer etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise olası Livakovic ayrılığı sonrası kaleyi sağlam bir isme teslim etmek istiyor.
Transfer dönemine sayılı günler kala Alex Meret için yaşanacak gelişmeler, iki kulüp arasındaki rekabeti bir kez daha yeşil sahaların dışına taşıyacak gibi görünüyor.
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