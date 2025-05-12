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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! Transferi...

Fenerbahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! Transferi...

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin hakkında flaş gelişme yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetim, Suudi Arabistan ekibinin gözden çıkardığı yıldız oyuncu için transfer kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 12:29
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Fenerbahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! Transferi...

Büyük umutlarla kiralanan Allan Saint- Maximin için Fenerbahçe, sezon sonunda tapusunu almak için bir hamle yapmama kararı aldı.

Fenerbahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! Transferi...

Takvim'de yer alan habere göre; inişli-çıkışlı grafiğiyle istikrarsız bir görüntü çizen Fransız sol kanat, performansıyla teknik ekibi ikna edemedi.

Fenerbahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! Transferi...

Bonservisinin bulunduğu Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli de oyuncuyu gözden çıkardı ve açıkça "Kendine kulüp bul" mesajını iletti.

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