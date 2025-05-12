Fenerbahçe'den flaş Allan Saint-Maximin kararı! Transferi...
Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin hakkında flaş gelişme yaşanıyor. Sarı lacivertli yönetim, Suudi Arabistan ekibinin gözden çıkardığı yıldız oyuncu için transfer kararını verdi. İşte detaylar...
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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta görev alan yıldız futbolcu 4 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
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