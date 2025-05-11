Skriniar’a özel çalışma

Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar transferini hızlandırıyor. Ara transfer döneminde PSG'den kiralanan ve kısa sürede yakaladığı uyumla alkışları toplayan Skriniar'ın bonservisi mutlaka alınacak. Başkan Ali Koç'un çok beğendiği Slovak stoper de takımda kalmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho da 30 yaşındaki futbolcu için olumlu görüş bildirerek, takımda kalması yönünde rapor hazırladı. Slovakya Milli Takımı'nın kaptanı olan Skriniar'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de de takım kaptanlarından olması bekleniyor. Dzeko ve Tadic'e veda etmesi beklenen Kanarya'da Skriniar'ın birinci kaptanlığı da konuşuluyor. PSG ile Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı bildirildi. PSG'nin Şampiyonlar Ligi finaline kalması nedeniyle görüşmeler haziran ayına sarkabilir.

TAKIMDA ÇOK SEVİLDİ

Milan Skriniar, takım içerisinde de çok sevilen bir isim oldu. Hem liderlik özellikleri hem de performansıyla öne çıkan Skriniar'ın Samandıra'da olumlu bir etki bıraktığı kaydedildi. Aynı zamanda Fenerbahçe taraftarları da Slovak stopere tam not verdi.

EN SKORER DÖNEMİ

Kısa sürede Fenerbahçe'ye adapte olan Milan Skriniar, ligde 13 maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı ve 4 gole direkt etki etti. Bu sezon Süper Lig'deki üçüncü golünü atan Fenerbahçe stoperi Milan Skriniar, 2021-22'den (Inter formasıyla; 3 gol) bu yana bir lig sezonundaki en yüksek sayısına ulaştı.