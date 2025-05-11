Fenerbahçe'de flaş gerçek! Şampiyon olamasalar da son 3 sezon...

103 GOLLÜ SEZONA YAKLAŞTI Sezon ortalaması göz önüne alındığında ortalama 90 gole ulaşılırken, 3 farklı hocayla da 80 gol barajı aşıldı. Hatta geçen sezon İsmail Kartal, 100 gole sadece 1 adım uzaklıkta kalıp, 1988-89 sezonunda elde edilen rekor 103 gollü sezona çok yaklaştı. Jose Mourinho da bu sezon 80 gol barajını aştı, son 3 maç öncesi 90 gol barajına da yalnızca 6 gol uzaklıkta duruyor. Ancak buna karşın Fenerbahçe şampiyonluk hasretini bir türlü dindirmeye yaklaşamadı ve ikinci sırada kalabildi.