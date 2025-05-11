Fenerbahçe'de flaş gerçek! Şampiyon olamasalar da son 3 sezon...
Fenerbahçe'nin bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yaşaması artık mucizelere kaldı. Kanarya'da istenilen başarı sağlanamasa da son 3 sezonda ortaya çıkan o gerçek gündeme oturdu. İşte detaylar...
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İSMAİL KARTAL'IN REKOR BAŞARISI
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda ligde 38 maçta 99 gol kaydetti. Hem Fenerbahçe hem de lig tarihinde 1988-89 sezonundaki 103 gollü sezondan sonra en başarılı dönem yaşanmış oldu. Sezon genelinde ise Fenerbahçe tüm kulvarlarda 147 gol atarak rekor kırdı. İsmail Kartal, 103 gollü sezonda da futbolcu olarak sarı-lacivertli takımda yer almıştı.
TOPLAMDA 122 KEZ SEVİNDİ
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 53 resmi maçta 122 gol kaydetti. Sarı-lacivertliler, lig, kupa ve Avrupa'da maç başına 2.3'lük gol ortalaması yakalandı. Kanarya'nın sezon bitimine kadar 3 maçı daha var.
VENGLOS'TAN SONRA MOURİNHO
Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçını 3+ gol atarak kazanan Fenerbahçe, Aralık 1992-Şubat 1993'te Josef Venglos döneminden bu yana ilk kez bu şekilde üst üste dört dış saha galibiyeti aldı. Sarı-lacivertliler 32 sene sonra Jose Mourinho ile benzer başarıyı tekrarladı.
JORGE JESUS, 126'YI BULDU
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 2022-23 sezonunda tüm kupalarda rakip fileleri 126 kez havalandırdı. Jesus ile Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanan sarı-lacivertliler, maç başına 2.2'lik gol ortalaması tutturdu.
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