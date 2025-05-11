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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş gerçek! Şampiyon olamasalar da son 3 sezon...

Fenerbahçe'de flaş gerçek! Şampiyon olamasalar da son 3 sezon...

Fenerbahçe'nin bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yaşaması artık mucizelere kaldı. Kanarya'da istenilen başarı sağlanamasa da son 3 sezonda ortaya çıkan o gerçek gündeme oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 10:18
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Fenerbahçe'de flaş gerçek! Şampiyon olamasalar da son 3 sezon...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk şansını mucizelere bırakan F.Bahçe, skor anlamında ise dikkat çekiyor. Son 3 sezonda Galatasaray'la ligde şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertliler, gol yollarında hiç sorun yaşamadı. 2022-23 sezonunda 36 lig maçında 87 gol atan Kanarya, 2023-24 sezonunda da 38 lig mücadelesinde 99 golle öne çıktı. Bu sezon da bitime 3 maç kala ligde 84 gole ulaşan sarı-lacivertliler, son 3 sezonda rakip fileleri tam 270 kez havalandırdı.

Fenerbahçe'de flaş gerçek! Şampiyon olamasalar da son 3 sezon...

103 GOLLÜ SEZONA YAKLAŞTI

Sezon ortalaması göz önüne alındığında ortalama 90 gole ulaşılırken, 3 farklı hocayla da 80 gol barajı aşıldı. Hatta geçen sezon İsmail Kartal, 100 gole sadece 1 adım uzaklıkta kalıp, 1988-89 sezonunda elde edilen rekor 103 gollü sezona çok yaklaştı. Jose Mourinho da bu sezon 80 gol barajını aştı, son 3 maç öncesi 90 gol barajına da yalnızca 6 gol uzaklıkta duruyor. Ancak buna karşın Fenerbahçe şampiyonluk hasretini bir türlü dindirmeye yaklaşamadı ve ikinci sırada kalabildi.

Fenerbahçe'de flaş gerçek! Şampiyon olamasalar da son 3 sezon...

LİGDE İKİNCİ SIRADA KALDI

2022-23 sezonunda 80 puan toplayan Jesus'lu Fenerbahçe 88 puanlı Galatasaray'ın arkasında kaldı. 2023-24 sezonunda da 99 puan toplayan Kanarya, kulüp rekorunu kırsa da yeterli olmadı ve 102 puanla Galatasaray şampiyon oldu. Bu sezon ise şansını ciddi anlamda zora sokan Fenerbahçe hem ikili averajla hem de puan anlamında Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Öte yandan Fenerbahçe son 3 sezondan önce en son 2010-2011'de 84 gol atarak 80 gol barajını aşmıştı.

Fenerbahçe'de flaş gerçek! Şampiyon olamasalar da son 3 sezon...

İSMAİL KARTAL'IN REKOR BAŞARISI

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda ligde 38 maçta 99 gol kaydetti. Hem Fenerbahçe hem de lig tarihinde 1988-89 sezonundaki 103 gollü sezondan sonra en başarılı dönem yaşanmış oldu. Sezon genelinde ise Fenerbahçe tüm kulvarlarda 147 gol atarak rekor kırdı. İsmail Kartal, 103 gollü sezonda da futbolcu olarak sarı-lacivertli takımda yer almıştı.

Fenerbahçe'de flaş gerçek! Şampiyon olamasalar da son 3 sezon...

TOPLAMDA 122 KEZ SEVİNDİ

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 53 resmi maçta 122 gol kaydetti. Sarı-lacivertliler, lig, kupa ve Avrupa'da maç başına 2.3'lük gol ortalaması yakalandı. Kanarya'nın sezon bitimine kadar 3 maçı daha var.

VENGLOS'TAN SONRA MOURİNHO

Süper Lig'de çıktığı son dört deplasman maçını 3+ gol atarak kazanan Fenerbahçe, Aralık 1992-Şubat 1993'te Josef Venglos döneminden bu yana ilk kez bu şekilde üst üste dört dış saha galibiyeti aldı. Sarı-lacivertliler 32 sene sonra Jose Mourinho ile benzer başarıyı tekrarladı.

Fenerbahçe'de flaş gerçek! Şampiyon olamasalar da son 3 sezon...

JORGE JESUS, 126'YI BULDU

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 2022-23 sezonunda tüm kupalarda rakip fileleri 126 kez havalandırdı. Jesus ile Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanan sarı-lacivertliler, maç başına 2.2'lik gol ortalaması tutturdu.

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