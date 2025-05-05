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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Mahmut Uslu'dan flaş sözler: Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mahmut Uslu'dan flaş sözler: Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi!

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu Ali Koç hakkında flaş bir açıklama yaptı. Uslu,"Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 00:05
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mahmut Uslu'dan flaş sözler: Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi!

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Cuma günü basın toplantısı düzenleyeceğini ve yol haritasını açıklayacağını söyleyen Uslu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için, "Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile." sözlerini sarf etti.

Mahmut Uslu'nun sözleri şu şekilde:

"Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile. Bu yönetimi hemen göndermemiz lazım. Çok konuşmaya, çok söz söylemeye gerek yok. Her şey açık ortada. Meşaleyi ben yaktım, bundan sonra da yakmaya devam edeceğim. Kimse endişelenmesin, kimse merak etmesin. Bu kulüp hiçbir zaman sahipsiz ve başkansız kalmaz."

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