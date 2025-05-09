Fransa'ya gitti! Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği merak konusu haline gelen Alan Saint-Maximin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu son olarak Fransa'nın yolunu tuttu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 11:09 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 11:13
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Sabah'ın haberine göre tedavi için Fransa'ya giden oyuncunun Marsilya'da oynamayı çok istediği ve görüşme için gittiği de iddia edildi.
Alan Saint-Maximin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta forma giydi. Fransız yıldız bu maçlarda 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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