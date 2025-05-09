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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fransa'ya gitti! Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi

Fransa'ya gitti! Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de geleceği merak konusu haline gelen Alan Saint-Maximin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu son olarak Fransa'nın yolunu tuttu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 11:09 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 11:13
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Fransa'ya gitti! Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan isimlerin başında gelen Allan Saint- Maximin tedavi için Fransa'ya giderken kafalar karıştı.

Fransa'ya gitti! Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiraladığı 28 yaşındaki oyuncu, sezon ortasında Mourinho ile yaşadığı söz düellosu nedeniyle kısa süre kadro dışı da bırakılmıştı.

Fransa'ya gitti! Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi

Portekizli hocanın, daha sonra yeniden şans verdiği futbolcu son hafta diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almak istememişti.

Fransa'ya gitti! Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi

Sabah'ın haberine göre tedavi için Fransa'ya giden oyuncunun Marsilya'da oynamayı çok istediği ve görüşme için gittiği de iddia edildi.

Fransa'ya gitti! Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi

Alan Saint-Maximin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 maçta forma giydi. Fransız yıldız bu maçlarda 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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