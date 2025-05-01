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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de şok karar! İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de şok karar! İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek...

Yeni sezon için planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşandı. Teknik direktör Jose Mourinho, sarı lacivertli yönetime İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek için verdiği flaş kararı açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de şok karar! İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek...

Fenerbahçe, Galatasaray ile şampiyonluk yarışı verirken bir yandan da gelecek sezonun yapılanmasına başladı. Sarı lacivertlilerde gelecek sezon takımdan gönderilecek isimler belli olmaya başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de şok karar! İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçtiğimiz günlerde yönetimle bir toplantı gerçekleştirdiği ve bu toplantıdan önemli kararların alındığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de şok karar! İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek...

Mourinho, fazla forma şansı vermediği İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'in üzerini çizdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de şok karar! İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek...

Portekizli teknik adamın yönetime sunduğu raporda, "İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'i gelecek sezon da fazla kullanmayı düşünmüyorum. İyi bir teklif gelmesi durumunda iki oyuncu da elden çıkartılabilir" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de şok karar! İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek...

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Fenerbahçe yönetimi bu rapor sonrasında iki yıldız için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'i gerek yurt içi gerekse yurt dışından birçok kulüp takip ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de şok karar! İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek...

Takvim'in haberine göre özellikle Süper Lig devlerinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve resmi teklifte bulunacağı belirtildi.

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