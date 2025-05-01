TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de şok karar! İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek...

Portekizli teknik adamın yönetime sunduğu raporda, "İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'i gelecek sezon da fazla kullanmayı düşünmüyorum. İyi bir teklif gelmesi durumunda iki oyuncu da elden çıkartılabilir" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK Fenerbahçe yönetimi bu rapor sonrasında iki yıldız için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'i gerek yurt içi gerekse yurt dışından birçok kulüp takip ediyor.