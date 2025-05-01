TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de şok karar! İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek...
Yeni sezon için planlamalarına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşandı. Teknik direktör Jose Mourinho, sarı lacivertli yönetime İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek için verdiği flaş kararı açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Portekizli teknik adamın yönetime sunduğu raporda, "İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'i gelecek sezon da fazla kullanmayı düşünmüyorum. İyi bir teklif gelmesi durumunda iki oyuncu da elden çıkartılabilir" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Fenerbahçe yönetimi bu rapor sonrasında iki yıldız için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'i gerek yurt içi gerekse yurt dışından birçok kulüp takip ediyor.
Takvim'in haberine göre özellikle Süper Lig devlerinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ve resmi teklifte bulunacağı belirtildi.
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