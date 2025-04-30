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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, pazar günü ezeli rakibi Beşiktaş ile oynayacağı kritik derbiye kilitlendi. Sarı-lacivertliler, sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak görülen bu mücadelede galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki ekip, Beşiktaş'ın formda oyuncusu Rafa Silva'ya karşı özel bir savunma planı hazırladı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 09:12
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Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü Beşiktaş'la oynayacağı dev derbiye odaklandı.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

Sarı-lacivertli ekip, sezonun kritik virajında üç puan alarak zirve yarışına tutunmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

Bu doğrultuda teknik heyet, Beşiktaş'ın yıldız ismi Rafa Silva'ya özel önlemler hazırladı.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

MOURINHO YÖNETİMİNDE YOĞUN TEMPO

Gaziantep deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına hız verdi.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

Core çalışmalarıyla başlayan idmanlar, sahada yapılan ısınma ve çabukluk antrenmanlarının ardından çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

Takımda yüksek tempo ve konsantrasyon dikkat çekti.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

SAVUNMADA İSTİKRARSIZLIK ALARM VERİYOR

Derbi öncesinde Fenerbahçe'de en büyük soru işareti savunma hattı.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

Son haftalarda oynadığı maçların çoğunda ilk golü kalesinde gören sarı-lacivertliler, bu durumun hem psikolojik hem de taktiksel yükünü hissediyor.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

Ayrıca Mourinho'nun savunma rotasyonundaki sık değişiklikleri, defansif uyumu olumsuz etkiledi.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

RAFA SILVA İÇİN ÖZEL ÖNLEM

İlk yarıdaki maçta Beşiktaş'ın geçiş hücumlarına çözüm üretemeyen Fenerbahçe, bu kez aynı hataya düşmemek için detaylı analizler yapıyor.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

Milliyet'te yer alan habere göre, özellikle formunu yeniden yakalayan Rafa Silva'nın hızlı çıkışları ve bitiriciliği üzerine odaklanan teknik ekip, oyuncunun etkisini azaltmak adına özel planlar geliştirdi.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

GEÇİŞ OYUNUNA KARŞI DİSİPLİNLİ BLOKLAR

Sarı-lacivertli ekipte orta saha oyuncularına büyük sorumluluk düşüyor.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

Top kayıplarını minimize etmek, rakibe geniş alanlar bırakmamak ve savunma hattını dengede tutmak ana hedefler arasında.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

Geçiş hücumlarının önünü erken kesmek için top kaybedildiğinde kimin nerede konumlanacağı üzerine çalışmalar yapılıyor.

Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu

İLK MAÇTAN DERS ÇIKARILDI

Sezonun ilk yarısında oynanan derbide Fenerbahçe geçiş hücumlarına karşı çaresiz kalmış, buna rağmen bulduğu net fırsatları gole çeviremeyerek sahadan puansız ayrılmıştı.

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