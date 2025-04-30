Fenerbahçe’den Rafa Silva planı! Derbi stratejisi belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, pazar günü ezeli rakibi Beşiktaş ile oynayacağı kritik derbiye kilitlendi. Sarı-lacivertliler, sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak görülen bu mücadelede galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki ekip, Beşiktaş'ın formda oyuncusu Rafa Silva'ya karşı özel bir savunma planı hazırladı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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MOURINHO YÖNETİMİNDE YOĞUN TEMPO
Gaziantep deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Beşiktaş maçı hazırlıklarına hız verdi.
Core çalışmalarıyla başlayan idmanlar, sahada yapılan ısınma ve çabukluk antrenmanlarının ardından çift kale maçlarla tamamlandı.
Takımda yüksek tempo ve konsantrasyon dikkat çekti.
SAVUNMADA İSTİKRARSIZLIK ALARM VERİYOR
Derbi öncesinde Fenerbahçe'de en büyük soru işareti savunma hattı.
Son haftalarda oynadığı maçların çoğunda ilk golü kalesinde gören sarı-lacivertliler, bu durumun hem psikolojik hem de taktiksel yükünü hissediyor.
Ayrıca Mourinho'nun savunma rotasyonundaki sık değişiklikleri, defansif uyumu olumsuz etkiledi.
RAFA SILVA İÇİN ÖZEL ÖNLEM
İlk yarıdaki maçta Beşiktaş'ın geçiş hücumlarına çözüm üretemeyen Fenerbahçe, bu kez aynı hataya düşmemek için detaylı analizler yapıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, özellikle formunu yeniden yakalayan Rafa Silva'nın hızlı çıkışları ve bitiriciliği üzerine odaklanan teknik ekip, oyuncunun etkisini azaltmak adına özel planlar geliştirdi.
GEÇİŞ OYUNUNA KARŞI DİSİPLİNLİ BLOKLAR
Sarı-lacivertli ekipte orta saha oyuncularına büyük sorumluluk düşüyor.
Top kayıplarını minimize etmek, rakibe geniş alanlar bırakmamak ve savunma hattını dengede tutmak ana hedefler arasında.
Geçiş hücumlarının önünü erken kesmek için top kaybedildiğinde kimin nerede konumlanacağı üzerine çalışmalar yapılıyor.
İLK MAÇTAN DERS ÇIKARILDI
Sezonun ilk yarısında oynanan derbide Fenerbahçe geçiş hücumlarına karşı çaresiz kalmış, buna rağmen bulduğu net fırsatları gole çeviremeyerek sahadan puansız ayrılmıştı.
Mourinho ve ekibi bu kez daha temkinli bir stratejiyle sahada olacak.
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