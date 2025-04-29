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Haberler Fenerbahçe Paris Basket-Fenerbahçe Beko | CANLI (THY EuroLeague)

Paris Basket-Fenerbahçe Beko | CANLI (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague play-off üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris Basket ile karşılaşıyor. Canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 21:25 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 22:11
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Paris Basket-Fenerbahçe Beko | CANLI (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague play-off üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris Basket ile karşılaşıyor.

Dörtlü final öncesi oynanan ilk karşılaşmada rakibini 83-78, ikinci karşılaşmada ise 89-72 ise mağlup eden temsilcimiz 1 galibiyete daha ulaşarak Final Four'u hedefliyor.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, normal sezonu 2. sırada tamamladığı EuroLeague'de başarılarını sürdürmeyi amaçlıyor.

Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

PARİS BASKET-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Basket-Fenerbahçe Beko maçı 29 Nisan Salı günü saat 21.30'da başladı. Adidas Arena'da oynanan karşılaşma S Sport ve S Sport+ ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR

1. Periyot Sonucu: Paris Basket 18-20 F.Bahçe Beko

2. Periyot (Oynanıyor): Paris Basket 37-41 F.Bahçe Beko

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