Paris Basket-Fenerbahçe Beko | CANLI (THY EuroLeague)

Turkish Airlines EuroLeague play-off üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris Basket ile karşılaşıyor.

Dörtlü final öncesi oynanan ilk karşılaşmada rakibini 83-78, ikinci karşılaşmada ise 89-72 ise mağlup eden temsilcimiz 1 galibiyete daha ulaşarak Final Four'u hedefliyor.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe, normal sezonu 2. sırada tamamladığı EuroLeague'de başarılarını sürdürmeyi amaçlıyor.

Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

PARİS BASKET-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paris Basket-Fenerbahçe Beko maçı 29 Nisan Salı günü saat 21.30'da başladı. Adidas Arena'da oynanan karşılaşma S Sport ve S Sport+ ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

CANLI SKOR

1. Periyot Sonucu: Paris Basket 18-20 F.Bahçe Beko

2. Periyot (Oynanıyor): Paris Basket 37-41 F.Bahçe Beko