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"Allah'tan umut kesilmez"
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Gaziantep FK karşısında haklarının yendiğini net penaltılarının verilmediğini söyledi: "Çok net ayağına basıyor ama her hangi bir müdahale yok. İkinci penaltı zaten olacak gibi değil, tek eliyle değil resmen iki eliyle ceza sahasında son adam itip düşürüyorlar. Fenerbahçemize büyük operasyon çekilmiştir." Şampiyonluk yarışıyla alakalı ise Kızılhan, "Allah'tan umut kesilmez, tüm maçları kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" dedi.
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