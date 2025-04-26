Fenerbahçe'den Gaziantep FK maçı sonrası hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulüpten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabı üzerinden mücadelede yaşanan tartışmalı hakem kararlarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Paylaşılan görüntülerde, özellikle maç içinde verilen ve verilmeyen kararlar üzerinden hakem yönetimi eleştirildi.

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