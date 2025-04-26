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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Gaziantep FK maçı sonrası hakem tepkisi!

Fenerbahçe'den Gaziantep FK maçı sonrası hakem tepkisi!

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulüpten dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 21:53
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Fenerbahçe'den Gaziantep FK maçı sonrası hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulüpten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabı üzerinden mücadelede yaşanan tartışmalı hakem kararlarına ilişkin bir paylaşım yaptı. Paylaşılan görüntülerde, özellikle maç içinde verilen ve verilmeyen kararlar üzerinden hakem yönetimi eleştirildi.

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