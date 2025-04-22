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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 22 Nisan Salı günü öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 18:59
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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 22 Nisan Salı günü öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan günün antrenmanı; sahada ısınma, kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları ile devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

Kayserispor maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular rejenerasyon programı uyguladı.

Sarı lacivertli ekip 23 Nisan günü yapacağı antrenman ile Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

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