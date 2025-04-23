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Haberler Fenerbahçe Keşke daha erken gelseydi

Keşke daha erken gelseydi

F.Bahçe yönetimi, ligde son 4 maçta 7 gol atan Anderson Talisca’dan çok memnun. Hatta bazı isimler, Brezilyalı yıldız için ‘Keşke daha erken gelebilseydi’ yorumlarını yapıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Keşke daha erken gelseydi

Süper Lig'de son 4 karşılaşmada attığı 7 gol ve gösterdiği performansla dikkat çeken Anderson Talisca, Fenerbahçe'de tam not alıyor. Sarılacivertli yönetim, Brezilyalı yıldızın hem fiziksel olarak toparlaması hem de takımı sahiplenmesinden memnun. Hatta Talisca için 'Keşke daha erken gelebilseydi. Takım için çok daha iyi olurdu' yorumları yapılıyor. Deneyimli futbolcunun da Fenerbahçe'de mutlu olduğu belirtildi. Anderson Talisca'nın özellikle yeni sezonda daha faydalı olacağı kaydedildi. 31 yaşındaki futbolcunun sezon başı kampını geçirmesiyle fiziksel olarak daha da güçleneceği ve form tutacağı dile getirildi.

12 GOLE KATKI

Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, 11 gol atıp 1 asist yaparak 12 gole direkt etki yaptı. Talisca, sarı-lacivertli formayla 944 dakika süre aldı.

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