Fenerbahçe'ye Venezuela'dan sürpriz transfer!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Venezuela'dan sürpriz bir isimle ilgilendiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
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Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin yanı sıra Carrero için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'nin de oyuncuya talip olduğu, oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Norwich City ile Premier Lig ve Portekiz Ligi ekiplerinin de bulunduğu aktarıldı.
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