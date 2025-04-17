CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Venezuela'dan sürpriz transfer!

Fenerbahçe'ye Venezuela'dan sürpriz transfer!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Venezuela'dan sürpriz bir isimle ilgilendiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Venezuela'dan sürpriz transfer!

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren ve bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Fenerbahçe'ye Venezuela'dan sürpriz transfer!

Team Talk'ta yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler, Venezuela Ligi ekiplerinden Deportivo Tachira forması giyen Luis Fernando Carrero'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'ye Venezuela'dan sürpriz transfer!

Takvim'de yer alan haberin detayında Fenerbahçe'nin, 18 yaşındaki Venezuelalı on numara için bilgi topladığı ve yaz transfer döneminde öncelikli hedef olarak belirlediği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Venezuela'dan sürpriz transfer!

Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin yanı sıra Carrero için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'nin de oyuncuya talip olduğu, oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Norwich City ile Premier Lig ve Portekiz Ligi ekiplerinin de bulunduğu aktarıldı.

Berke'den flaş karar! G.Saray...
F.Bahçe'de En Nesyri planı!
DİĞER
Sosyetenin tanınan ismi Feryal Gülman'ı evlilik telaşı sardı! "Ben öyle hayal ettim ama gençler böyle istedi..."
Suç örgütü karargahı: Florya! Rüşvet ağının merkezinde Fatih Keleş var! Savcılık dev kasanın izini sürüyor
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix...
İsmail Yüksek'ten ayrılık kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! 01:34
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! 01:24
R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı! R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı! 00:21
Inter yarı finale yükseldi! Inter yarı finale yükseldi! 00:21
F.Bahçe'de En Nesyri planı! F.Bahçe'de En Nesyri planı! 00:21
Weghorst için flaş açıklama! "Bu yaz Türkiye'ye gelir" Weghorst için flaş açıklama! "Bu yaz Türkiye'ye gelir" 00:21
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! 00:21
Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam... Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam... 00:21
F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı 00:21
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş gönderme! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş gönderme! 00:21
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix... Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix... 00:21
G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! 00:20