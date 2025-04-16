Fenerbahçe'den Abdoulaye Toure sürprizi! Transferi böyle duyuruldu
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim gündemine sürpriz bir ismi aldı. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler Gineli orta saha oyuncusu Abdoulaye Toure'ye kancayı taktı. Afrika basını transferi böyle duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Mücadeleci yapısı ve fiziksel gücüyle dikkat çeken deneyimli orta saha oyuncusu Le Havre formasıyla bu sezon 23 maçta görev aldı ve 8 gol kaydetti.
31 yaşındaki Gineli oyuncunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
F.KARAGÜMRÜK'TE FORMA GİYDİ
Toure, 2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giymişti.
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