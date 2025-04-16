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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Abdoulaye Toure sürprizi! Transferi böyle duyuruldu

Fenerbahçe'den Abdoulaye Toure sürprizi! Transferi böyle duyuruldu

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim gündemine sürpriz bir ismi aldı. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler Gineli orta saha oyuncusu Abdoulaye Toure'ye kancayı taktı. Afrika basını transferi böyle duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 09:58
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Fenerbahçe'den Abdoulaye Toure sürprizi! Transferi böyle duyuruldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, gelecek hafta Bellona Kayserispor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'den Abdoulaye Toure sürprizi! Transferi böyle duyuruldu

Bir yandan şampiyonluk yarışı veren sarı lacivertliler gelecek sezonun transfer planlamalarına başladı.

Fenerbahçe'den Abdoulaye Toure sürprizi! Transferi böyle duyuruldu

F.BAHÇE'DEN TOURE SÜRPRİZİ

Afrika basınında yer alan habere göre, orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre'de forma giyen Abdoulaye Toure'yi transfer listesine aldı.

Fenerbahçe'den Abdoulaye Toure sürprizi! Transferi böyle duyuruldu

Mücadeleci yapısı ve fiziksel gücüyle dikkat çeken deneyimli orta saha oyuncusu Le Havre formasıyla bu sezon 23 maçta görev aldı ve 8 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den Abdoulaye Toure sürprizi! Transferi böyle duyuruldu

31 yaşındaki Gineli oyuncunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'den Abdoulaye Toure sürprizi! Transferi böyle duyuruldu

F.KARAGÜMRÜK'TE FORMA GİYDİ

Toure, 2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giymişti.

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