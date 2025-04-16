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Carlos güçleniyor
Devre arasında gelen ancak şok bir sakatlık yaşayan Diego Carlos, 17 Mart'ta takımla çalışmalara başlamıştı. Aradan 1 ay geçmesine rağmen Jose Mourinho, tecrübeli stoperi kadroya almıyor. Bunun nedeninin de; Carlos'un henüz Jose'nin istediği fizik seviyeye gelememesi... Portekizli çalıştırıcı, oyuncusu için özel bir program hazırladı ve çalışmalar bu yönde sürüyor.
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