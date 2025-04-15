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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde müjdesi! Sakatlığını atlattı

Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde müjdesi! Sakatlığını atlattı

Fenerbahçe, 20 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Kayserispor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 32. hafta maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Bu antrenman esnasında sarı-lacivertlilere Jayden Oosterwolde'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 19:42
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Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde müjdesi! Sakatlığını atlattı

Fenerbahçe, 20 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kayserispor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 32. hafta maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışmaları yaptı. Günün çalışması, antrenman maçıyla tamamlandı.

Sivasspor maçına ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

OOSTERWOLDE ANTRENMANLARA BAŞLADI!

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde bireysel antrenmanlara başladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı idman ile Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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