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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili o iddia gündeme bomba gibi düştü. İki İstanbul devinin, Trabzonspor'dan o isimle ilgilendiği aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 10:11
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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya!

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Cimbom zirvede hata yapmazken maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan farkla önünde yer alıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya!

Fenerbahçe ise Net Global Sivasspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Bu mücadele Kanarya için hayati önem taşıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya!

İki takım da sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isterken ezeli rakiplerin gelecek sezon için Trabzonspor'dan o yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya!

O Jogo'da yer alan habere göre Trabzonspor'da bu sezon kiralık olarak forma terleten ve başarılı bir performans sergileyen Simbon Banza'yı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya!

Ayrıca haberde Banza'nın Trabzonspor ile olan kiralık sözleşmesinde 25 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer aldığı belirtildi.

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