Fenerbahçe ve Galatasaray transferde Trabzonspor'un yıldızı için karşı karşıya!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili o iddia gündeme bomba gibi düştü. İki İstanbul devinin, Trabzonspor'dan o isimle ilgilendiği aktarıldı. İşte detaylar...
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O Jogo'da yer alan habere göre Trabzonspor'da bu sezon kiralık olarak forma terleten ve başarılı bir performans sergileyen Simbon Banza'yı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray transfer etmek istiyor.
Ayrıca haberde Banza'nın Trabzonspor ile olan kiralık sözleşmesinde 25 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer aldığı belirtildi.
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