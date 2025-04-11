Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Alman efsane gündemde

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi dikkat çekti. Alman basınında yer alan haberlerde; Bayern Münih'e veda edecek olan Thomas Müller'in isminin sarı-lacivertlilerle geçtiği vurgulandı.

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi isimlerin olası ayrılığı sonrası Müller'i takımın lideri olarak kadroya katabileceği aktarıldı. 35 yaşındaki Alman futbolcunun da Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği dile getirildi.