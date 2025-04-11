Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Alman efsane gündemde
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takımın tecrübeli isimleri Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun takımdaki gelecekleri belirsizliğini korurken ayrılma ihtimallerine karşılık sarı-lacivertliler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya'nın gündemine ise son olarak flaş bir isim geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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BAYERN EFSANESi
Thomas Müller, Bayern Münih'te gösterdiği başarılarla kulüp tarihinin unutulmaz yıldızlarından oldu. Müller, 2008'den bu yana Bayern forması giyiyor. Alman futbolcu, Bavyera ekibiyle 744 maçta 248 gol attı, 273 asist yaptı. 35 yaşındaki yıldız, Bayern Münih ile 12 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 Almanya Kupası ve 8 Almanya Süper Kupası kaldırdı. Thomas Müller, Almanya Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası'nı da kazandı.
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