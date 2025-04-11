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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Alman efsane gündemde

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Alman efsane gündemde

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takımın tecrübeli isimleri Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun takımdaki gelecekleri belirsizliğini korurken ayrılma ihtimallerine karşılık sarı-lacivertliler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya'nın gündemine ise son olarak flaş bir isim geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Alman efsane gündemde

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi dikkat çekti. Alman basınında yer alan haberlerde; Bayern Münih'e veda edecek olan Thomas Müller'in isminin sarı-lacivertlilerle geçtiği vurgulandı.

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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Alman efsane gündemde

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi isimlerin olası ayrılığı sonrası Müller'i takımın lideri olarak kadroya katabileceği aktarıldı. 35 yaşındaki Alman futbolcunun da Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği dile getirildi.

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Alman efsane gündemde

Deneyimli yıldızın sezon sonunda kariyeriyle alakalı net bir karar vereceği bildirildi. Thomas Müller'e ABD ve Katar'dan da önemli teklifler olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Alman efsane gündemde

BAYERN EFSANESi

Thomas Müller, Bayern Münih'te gösterdiği başarılarla kulüp tarihinin unutulmaz yıldızlarından oldu. Müller, 2008'den bu yana Bayern forması giyiyor. Alman futbolcu, Bavyera ekibiyle 744 maçta 248 gol attı, 273 asist yaptı. 35 yaşındaki yıldız, Bayern Münih ile 12 Bundesliga şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 UEFA Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 Almanya Kupası ve 8 Almanya Süper Kupası kaldırdı. Thomas Müller, Almanya Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası'nı da kazandı.

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