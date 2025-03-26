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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer kancası! 7 teklif birden

Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer kancası! 7 teklif birden

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun etkisiyle birlikte performanslarını arttıran ve A Milli Takım'dan davet alan Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek için Avrupa devleri sıraya girdi. Sarı lacivertliler, gösterdikleri etkili futbolla adından söz ettiren genç yıldızları elinde tutamayabilir. 2 yıldız isme toplamda 7 teklif geldiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 09:45
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Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer kancası! 7 teklif birden

Fenerbahçe'de bu sezon sergiledikleri performansla dikkatleri çeken Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek'e Avrupa devlerinden büyük ilgi var.

Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer kancası! 7 teklif birden

Henüz mart ayı olmasına rağmen bu iki oyuncu için önemli kulüpler sıraya girmiş durumda.

Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer kancası! 7 teklif birden

Hem sarı-lacivertli formayla hem de A Milli Takım'da kendilerini gösteren Fenerbahçeli futbolcuların transferinde sezon sonunda rekabetin daha da artması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer kancası! 7 teklif birden

İşte yönetimin satma konusunda çok istekli olmadığı futbolcularla ilgili son durum...

Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer kancası! 7 teklif birden

OĞUZ AYDIN'A 20 MİLYON EURO

Bu sezon Fenerbahçe'de 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Milli forma ile Macaristan karşısında 2 maçta, 3 asist yapan futbolcu, İtalya, Fransa ve Hollanda liginde gündem oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer kancası! 7 teklif birden

Sabah'ta yer alan habere göre; Napoli, Marsilya ve Ajax kanat oyuncusunu izlemeye devam ederken Fenerbahçe'ye ilgi mektupları ulaştı. Özellikle Napoli, Oğuz Aydın için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer kancası! 7 teklif birden

YUSUF İÇİN İNGİLİZLER DE DEVREDE

19 yaşındaki stoper ile Manchester United, Bayern Münih, PSG ve Aston Villa ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer kancası! 7 teklif birden

Hem sol ayaklı olan hem de fizik açıdan çok kuvvetli bir futbolcu olan Yusuf, önemli teklifler almaya başladı.

Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer kancası! 7 teklif birden

Özellikle İngiliz kulüplerinin radarında olan genç savunmacı, şimdiden 20 milyon Euro'yu gördü.

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