Fenerbahçe'nin yıldızlarına transfer kancası! 7 teklif birden
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun etkisiyle birlikte performanslarını arttıran ve A Milli Takım'dan davet alan Oğuz Aydın ve Yusuf Akçiçek için Avrupa devleri sıraya girdi. Sarı lacivertliler, gösterdikleri etkili futbolla adından söz ettiren genç yıldızları elinde tutamayabilir. 2 yıldız isme toplamda 7 teklif geldiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İşte yönetimin satma konusunda çok istekli olmadığı futbolcularla ilgili son durum...
OĞUZ AYDIN'A 20 MİLYON EURO
Bu sezon Fenerbahçe'de 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Milli forma ile Macaristan karşısında 2 maçta, 3 asist yapan futbolcu, İtalya, Fransa ve Hollanda liginde gündem oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre; Napoli, Marsilya ve Ajax kanat oyuncusunu izlemeye devam ederken Fenerbahçe'ye ilgi mektupları ulaştı. Özellikle Napoli, Oğuz Aydın için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.
YUSUF İÇİN İNGİLİZLER DE DEVREDE
19 yaşındaki stoper ile Manchester United, Bayern Münih, PSG ve Aston Villa ilgileniyor.
Hem sol ayaklı olan hem de fizik açıdan çok kuvvetli bir futbolcu olan Yusuf, önemli teklifler almaya başladı.
Özellikle İngiliz kulüplerinin radarında olan genç savunmacı, şimdiden 20 milyon Euro'yu gördü.
DİĞER