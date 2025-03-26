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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Jadon Sancho hamlesi! Transfer görüşmesi için tarih verildi

Fenerbahçe'den Jadon Sancho hamlesi! Transfer görüşmesi için tarih verildi

Fenerbahçe, sezon sonu yaşanacak ayrılıklar ve takımdaki sakatlıklar doğrultusunda yaz dönemi için transfer rotasını belirledi. Son olarak Jose Mourinho'nun istediği belirtilen Jadon Sancho için ilk temasların kurulacağı tarih açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'den Jadon Sancho hamlesi! Transfer görüşmesi için tarih verildi

Allan Saint-Maximin'in teknik direktör Jose Mourinho'yla sorun yaşamasının ardından Fransız yıldızın bonservisini almaktan vazgeçen Fenerbahçe, bu bölgeye yeni sezonda takviye yapacak.

Fenerbahçe'den Jadon Sancho hamlesi! Transfer görüşmesi için tarih verildi

Gündeme gelen isim ise; sarı-lacivertli taraftarları ve camiayı oldukça heyecanlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, Maximin'in yerine renklerine bağlamak istediği oyuncu, Chelsea'de forma giyen İngiliz yıldız Jadon Sancho...

Fenerbahçe'den Jadon Sancho hamlesi! Transfer görüşmesi için tarih verildi

Jose Mourinho'nun İngiliz kanat oyuncusunu listenin en tepesine yazdığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Jadon Sancho hamlesi! Transfer görüşmesi için tarih verildi

20 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Ada basınına yansıyan haberlere göre; Chelsea, Sancho'nun satın alma opsiyonunu kullanmak istemiyor. Manchester United'da da kadroda düşünülmeyen 25 yaşındaki oyuncu için Jose Mourinho'nun ısrarcı olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Jadon Sancho hamlesi! Transfer görüşmesi için tarih verildi

Yönetimin de konuyla ilgili sportif direktör Branco'yu görevlendirdiği ve Portekizli spor adamının bayramdan sonra Sancho için nabız yoklayacağı vurgulandı. Fenerbahçe'nin Jadon Sancho için ayırdığı bonservis miktarı ise 20 milyon euro...

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