Fenerbahçe'den Jadon Sancho hamlesi! Transfer görüşmesi için tarih verildi

20 MİLYON EURO ÖNERİLECEK Ada basınına yansıyan haberlere göre; Chelsea, Sancho'nun satın alma opsiyonunu kullanmak istemiyor. Manchester United'da da kadroda düşünülmeyen 25 yaşındaki oyuncu için Jose Mourinho'nun ısrarcı olduğu belirtildi.