Fenerbahçe'den Jadon Sancho hamlesi! Transfer görüşmesi için tarih verildi
Fenerbahçe, sezon sonu yaşanacak ayrılıklar ve takımdaki sakatlıklar doğrultusunda yaz dönemi için transfer rotasını belirledi. Son olarak Jose Mourinho'nun istediği belirtilen Jadon Sancho için ilk temasların kurulacağı tarih açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB transfer haberi)
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20 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Ada basınına yansıyan haberlere göre; Chelsea, Sancho'nun satın alma opsiyonunu kullanmak istemiyor. Manchester United'da da kadroda düşünülmeyen 25 yaşındaki oyuncu için Jose Mourinho'nun ısrarcı olduğu belirtildi.
Yönetimin de konuyla ilgili sportif direktör Branco'yu görevlendirdiği ve Portekizli spor adamının bayramdan sonra Sancho için nabız yoklayacağı vurgulandı. Fenerbahçe'nin Jadon Sancho için ayırdığı bonservis miktarı ise 20 milyon euro...
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