  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho son sözü söyledi! Cenk Tosun...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho son sözü söyledi! Cenk Tosun...

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Cenk Tosun ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli teknik direktör Jose Mourinho, tecrübeli oyuncunun transferine onay vermedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 22:20
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho son sözü söyledi! Cenk Tosun...

Fenerbahçe'nin sezon başında Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun, sarı lacivertlilerde beklediği forma şansını bulamadı. Tecrübeli golcüye Japonya'dan Urawa Red Diamonds'ın talip olduğu ve tarafların transferde son detayları görüştüğü açıklandı.

Takımdan ayrılması beklenen Cenk ile ilgili yaşanan sıcak gelişme gündeme bomba gibi düştü.

MOU'DAN İZİN ÇIKMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımda yaşanan sakatlık krizi sebebiyle Cenk Tosun'un Urawa Red Diamonds'a gidişine izin vermedi. Milli futbolcu, Portekizli çalıştırıcının onayının çıkmaması üzerine Fenerbahçe'de kaldı.

33 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli forma ile bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta yalnızca 283 dakika süre aldı ve 2 gol/1 asist katkısı sundu.

Osimhen milli takımda yine sahnede!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
ZTK DERBİ HEYECANI! Fenerbahçe-Galatasaray ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak belli oldu mu?
Başkan Erdoğan'dan Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'nda önemli açıklamalar
F.Bahçe maçının ardından ağır fatura!
Cimbom'un yıldızı için Premier Lig ekibi devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen milli takımda yine sahnede! Osimhen milli takımda yine sahnede! 21:05
F.Bahçe Beko-Paris Basket | CANLI F.Bahçe Beko-Paris Basket | CANLI 20:40
F.Bahçe maçının ardından ağır fatura! F.Bahçe maçının ardından ağır fatura! 20:32
F.Bahçe'de Bodrum FK mesaisi sürüyor F.Bahçe'de Bodrum FK mesaisi sürüyor 20:16
Türkiye-Belarus | CANLI Türkiye-Belarus | CANLI 20:13
Ozan Tufan: Önümüz daha açık Ozan Tufan: Önümüz daha açık 19:15
Daha Eski
Solskjaer'den yıldız transfer açıklaması! Solskjaer'den yıldız transfer açıklaması! 19:01
Fenerbahçe Beko-Paris maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Paris maçı saat kaçta? 18:46
Türkiye U21-Belarus U21 maçı canlı izle! Türkiye U21-Belarus U21 maçı canlı izle! 18:12
Kupanın sahibi F.Bahçe Medicana! Kupanın sahibi F.Bahçe Medicana! 17:45
Trabzonspor'da Göztepe mesaisi Trabzonspor'da Göztepe mesaisi 15:57
MHK'den Halil Umut Meler açıklaması! MHK'den Halil Umut Meler açıklaması! 15:52