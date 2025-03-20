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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ-İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan büyük ilgi! Dört takımın takibinde

TRANSFER HABERİ-İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan büyük ilgi! Dört takımın takibinde

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in sakatlanmasının ardından kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Başarılı kaleci, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekerken, onu yakından takip eden takımlar da belli oldu. İşte o takımlar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 08:57
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İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan büyük ilgi! Dört takımın takibinde

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, performansıyla büyük takdir topladı.

İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan büyük ilgi! Dört takımın takibinde

26 yaşındaki kaleci, özellikle Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkat çekerken, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan büyük ilgi! Dört takımın takibinde

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Ajax, Bologna, Sevilla ve Real Betis'in takibinde olan başarılı file bekçisi için Fenerbahçe yönetimi yeni sözleşme görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor.

İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan büyük ilgi! Dört takımın takibinde

AVRUPA LİGİ'NDE EN İYİLER ARASINDA

Avrupa Ligi'nde bu sezon 28 kurtarış yaparak organizasyonun en fazla gol engelleyen kalecisi olan İrfan Can, maç başına 5,77 kurtarış ortalamasıyla en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim oldu.

İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan büyük ilgi! Dört takımın takibinde

Rangers maçında kurtardığı penaltıyla da büyük alkış alan başarılı eldivene Avrupa'dan ilgi giderek artıyor.

İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan büyük ilgi! Dört takımın takibinde

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan İrfan Can için yönetim, sezon sonunda yeni sözleşme görüşmelerine başlamayı planlıyor.

İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan büyük ilgi! Dört takımın takibinde

İrfan Can'ın da sarı-lacivertli kulüpte devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan büyük ilgi! Dört takımın takibinde

16 MAÇTA BAŞARILI PERFORMANS

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 16 maçta görev alan İrfan Can, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan büyük ilgi! Dört takımın takibinde

Maç başına 0.94 gol yeme ortalamasıyla istikrarlı bir performans sergileyen kaleci, 7 maçta kalesini gole kapatarak takımına büyük katkı sağladı.

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