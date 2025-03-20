TRANSFER HABERİ-İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan büyük ilgi! Dört takımın takibinde
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in sakatlanmasının ardından kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Başarılı kaleci, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekerken, onu yakından takip eden takımlar da belli oldu. İşte o takımlar… (FB spor haberleri)
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AVRUPA LİGİ'NDE EN İYİLER ARASINDA
Avrupa Ligi'nde bu sezon 28 kurtarış yaparak organizasyonun en fazla gol engelleyen kalecisi olan İrfan Can, maç başına 5,77 kurtarış ortalamasıyla en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim oldu.
Rangers maçında kurtardığı penaltıyla da büyük alkış alan başarılı eldivene Avrupa'dan ilgi giderek artıyor.
2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan İrfan Can için yönetim, sezon sonunda yeni sözleşme görüşmelerine başlamayı planlıyor.
İrfan Can'ın da sarı-lacivertli kulüpte devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
16 MAÇTA BAŞARILI PERFORMANS
Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 16 maçta görev alan İrfan Can, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Maç başına 0.94 gol yeme ortalamasıyla istikrarlı bir performans sergileyen kaleci, 7 maçta kalesini gole kapatarak takımına büyük katkı sağladı.
Toplamda 50 kurtarış yapan başarılı eldiven, performansıyla Avrupa ekiplerinin transfer listesine girmeyi başardı.
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