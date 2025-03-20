TRANSFER HABERİ-İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan büyük ilgi! Dört takımın takibinde

AVRUPA LİGİ'NDE EN İYİLER ARASINDA Avrupa Ligi'nde bu sezon 28 kurtarış yaparak organizasyonun en fazla gol engelleyen kalecisi olan İrfan Can, maç başına 5,77 kurtarış ortalamasıyla en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim oldu.