  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 18:29
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programlarıyla devam etti.

Futbolcular günü dar alanda hücum varyasyonlarıyla tamamladı.

İrfan Can Eğribayat neden kadroya alınmadı? Montella açıkladı
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Eski eşiyle tekrar mahkemelik oldu! Ceyda Düvenci'den Engin Akgün'e 100 bin TL'lik nafaka talebi!
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Murat Ongun, Necati Özkan...
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi için dev hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler Macaristan maçına hazır Milliler Macaristan maçına hazır 17:45
U19 Milli Takımı berabere kaldı U19 Milli Takımı berabere kaldı 16:17
Mert Hakan hakim karşısına çıktı! Mahkemede gergin anlar Mert Hakan hakim karşısına çıktı! Mahkemede gergin anlar 15:50
İrfan Can Eğribayat neden kadroya alınmadı? Montella açıkladı İrfan Can Eğribayat neden kadroya alınmadı? Montella açıkladı 15:17
Pena G.Saray'a sıcak bakıyor! Pena G.Saray'a sıcak bakıyor! 15:11
Djalma Silva ameliyat oldu Djalma Silva ameliyat oldu 14:41
Daha Eski
Rangers-F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili flaş karar! Rangers-F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili flaş karar! 14:14
F.Bahçe'den Dzeko ve Tadic kararı! F.Bahçe'den Dzeko ve Tadic kararı! 13:53
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! 09:13
Mourinho Kartal’ın gerisinde kaldı! Mourinho Kartal’ın gerisinde kaldı! 09:22
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi için dev hamle! G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi için dev hamle! 09:24
Beşiktaş'ta ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor Beşiktaş'ta ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor 09:28