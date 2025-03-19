FENERBAHÇE HABERLERİ - "Tek sorumlu Mourinho'dur" Usta yazardan flaş eleştiri

"OSIMHEN GELSE FARK ETMEZ"

SORU: Osimhen, Fenerbahçe'de olsa durum nasıl olurdu? Bana göre hiçbir şey değişmezdi. Çünkü Fenerbahçe'de de biri 39 yaşında olmasına rağmen iki önemli santrfor var. Fakat Fenerbahçe'deki sıkıntı Galatasaray'daki gibi kanat forvetlerinin olmayışı. Buna rağmen iki golcü de hatırı sayılır gol attılar. Osimhen'e gelince; çok takdir ediyorum. Her şeyden önce iyi bir insan, iyi bir karakter. İyi de bir futbolcu. Galatasaray'a da büyük katkıları var. Ama unutmayalım ki Galatasaray, Osimhen katkısına rağmen Avrupa kulvarında çok başarısız oldu. Bunun üzerinde çok düşünülmesi gerek. Türkiye Ligi'nin çok kolay bir lig olduğunu da göz ardı etmeyelim.