FENERBAHÇE HABERLERİ - "Tek sorumlu Mourinho'dur" Usta yazardan flaş eleştiri
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. 1 maç eksiği bulunan Kanarya zirve yarışında 9 puan geriye düştü. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Jose Mourinho için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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SORU: Mourinho'nun teknik direktörlük performansına 10 üzerinden kaç verirsiniz?
Mourinho'nun daha önce Avrupa'daki dönemlerinde bendeki notu 8'di… Fenerbahçe'deki notu ise 4… Teknik yanlışları yukarıda belirttim. Zaten ligde de bugüne kadar ilk 5 içindeki kimseyi yenemedi. Büyük rakiplerden bir tek Trabzonspor'u mağlup etti, orada da galibiyet golü son saniyede geldi.
"OSIMHEN GELSE FARK ETMEZ"
SORU: Osimhen, Fenerbahçe'de olsa durum nasıl olurdu?
Bana göre hiçbir şey değişmezdi. Çünkü Fenerbahçe'de de biri 39 yaşında olmasına rağmen iki önemli santrfor var. Fakat Fenerbahçe'deki sıkıntı Galatasaray'daki gibi kanat forvetlerinin olmayışı. Buna rağmen iki golcü de hatırı sayılır gol attılar. Osimhen'e gelince; çok takdir ediyorum. Her şeyden önce iyi bir insan, iyi bir karakter. İyi de bir futbolcu. Galatasaray'a da büyük katkıları var. Ama unutmayalım ki Galatasaray, Osimhen katkısına rağmen Avrupa kulvarında çok başarısız oldu. Bunun üzerinde çok düşünülmesi gerek. Türkiye Ligi'nin çok kolay bir lig olduğunu da göz ardı etmeyelim.
"YABANCI ARTIK ÖNEMLİ DEĞİL"
SORU: Derbileri yabancı mı yerli hakem mi yönetsin tartışmaları bitmiyor. Beşiktaş-Galatasaray maçına az bir süre kaldı. Yabancı mı yerli mi olmalı?
Ben bir senedir çok karşı olmama rağmen ülkemizdeki büyük gerilimi en aza indirmek için 'yabancı hakeme dönmek lazım' diye ısrarla söylüyorum. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde böyle bir karar alındı. Bence geç alınmış bir karardı. Bundan sonra yabancı hakemin olup olmaması da çok önemli değil düşüncesindeyim.
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