Maximin’den Jose’ye gönderme

Allan Saint-Maximin, Rangers maçının kadrosuna alınmadıktan sonra, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır" açıklamasını yapmıştı. Teknik direktör Jose Mourinho da öğrencisine; "Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar" diyerek yanıt verdi. Fransız yıldız ardından Jose'ye gönderme yaptı ve "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez" notunu paylaştı.