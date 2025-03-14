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Haberler Fenerbahçe Maximin’den Jose’ye gönderme

Maximin’den Jose’ye gönderme

Allan Saint-Maximin, Rangers maçının kadrosuna alınmadıktan sonra, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır" açıklamasını yapmıştı. Teknik direktör Jose Mourinho da öğrencisine; "Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar" diyerek yanıt verdi. Fransız yıldız ardından Jose'ye gönderme yaptı ve "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez" notunu paylaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 06:50
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Maximin’den Jose’ye gönderme

Allan Saint-Maximin, Rangers maçının kadrosuna alınmadıktan sonra, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır" açıklamasını yapmıştı. Teknik direktör Jose Mourinho da öğrencisine; "Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar" diyerek yanıt verdi. Fransız yıldız ardından Jose'ye gönderme yaptı ve "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez" notunu paylaştı.

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