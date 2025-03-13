Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem aldatmaya yönelik hareket kararı verdi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rangers ile karşılaştı. Maçın 19. dakikasında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca, rakibinin müdahalesi sonrasında ceza sahası çizgisinin üzerinde yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekleyerek hakeme itirazda bulundu. Ancak maçın Norveçli hakemi Espen Eskas, Talisca'nın hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğuna karar vererek Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterdi.