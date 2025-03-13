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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem aldatmaya yönelik hareket kararı verdi!

Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem aldatmaya yönelik hareket kararı verdi!

Son dakika Fenerbahçe haberi | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rangers ile karşılaştı. Maçın 19. dakikasında Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi. Fakat maçın hakemi, aldatmaya yönelik hareketten dolayı Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterdi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 23:32
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Fenerbahçe penaltı bekledi, hakem aldatmaya yönelik hareket kararı verdi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Rangers ile karşılaştı. Maçın 19. dakikasında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı. Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca, rakibinin müdahalesi sonrasında ceza sahası çizgisinin üzerinde yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekleyerek hakeme itirazda bulundu. Ancak maçın Norveçli hakemi Espen Eskas, Talisca'nın hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğuna karar vererek Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterdi.

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