TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho'nun gözdesi için harekete geçildi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Listenin başında Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic yer alıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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İtalyan basını, sarı lacivertlilerin sözleşmesi 2026'da bitecek olan Vlahovic için servet ödemeye hazırlandığını duyurdu.
Dzeko'nun ilerleyen yaşı nedeniyle hücum hattını takviye etmek isteyen Kanarya, Vlahovic'i çok yakın markaja almış durumda.
Piyasa değeri 60 milyon euro olan yıldızı ikna konusunda vatandaşı Tadic de devreye girecek.
Juventus'un Ocak 2022'de 83.5 milyon euro bonservisle transfer ettiği 1.90 boyundaki futbolcu, bu sezon oynadığı 31 maçta 14 gol atıp, 2 asist yaptı.
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