  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho'nun gözdesi için harekete geçildi

TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho'nun gözdesi için harekete geçildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Listenin başında Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic yer alıyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho'nun gözdesi için harekete geçildi

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine harekete geçti.

Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho'nun gözdesi için harekete geçildi

Hedefteki ilk isim Dusan Vlahovic.

Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho'nun gözdesi için harekete geçildi

Juventus'ta yedek durumuna düştüğü için mutsuz olan 25 yaşındaki forvet için sarı lacivertli yöneticiler gözünü karartmış durumda.

Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho'nun gözdesi için harekete geçildi

İtalyan basını, sarı lacivertlilerin sözleşmesi 2026'da bitecek olan Vlahovic için servet ödemeye hazırlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho'nun gözdesi için harekete geçildi

Dzeko'nun ilerleyen yaşı nedeniyle hücum hattını takviye etmek isteyen Kanarya, Vlahovic'i çok yakın markaja almış durumda.

Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho'nun gözdesi için harekete geçildi

Piyasa değeri 60 milyon euro olan yıldızı ikna konusunda vatandaşı Tadic de devreye girecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi 01:54
PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi 01:53
Hakan attı! Inter çeyrek finale turladı! Hakan attı! Inter çeyrek finale turladı! 01:04
Hakan attı, Inter çeyrek finale turladı! Hakan attı, Inter çeyrek finale turladı! 00:55
Bayern Münih çeyrek finale yükseldi! Bayern Münih çeyrek finale yükseldi! 00:54
Bayern Münih çeyrek finale yükseldi! Bayern Münih çeyrek finale yükseldi! 00:54
Daha Eski
G.Saray, Unicaja'ya yenildi! G.Saray, Unicaja'ya yenildi! 00:44
G.Saray, Unicaja'ya yenildi! G.Saray, Unicaja'ya yenildi! 00:44
F.Bahçe'den G.Saray'a "Yabancı VAR" çıkışı! F.Bahçe'den G.Saray'a "Yabancı VAR" çıkışı! 00:21
Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" 00:00
Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz" 00:00
Mourinho PFDK'ya sevk edildi! Mourinho PFDK'ya sevk edildi! 23:52