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Haberler Fenerbahçe Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi Espen Eskas oldu

Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi Espen Eskas oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı rövanş maçının hakemi Espen Eskas oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 12:21
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Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi Espen Eskas oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu müsabakaları ile devam ederken temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final yolunda Rangers ile eşleşmişti.

Eşleşmenin ilk maçını evinde 3-1 kaybeden sarı lacivertliler, İskoçya'da oynanacak olan rövanş mücadelesinde tur bileti arayacak.

Jose Mourinho önderliğinde tam motivasyon ile sahaya çıkacak olan Kanarya, 13 Mart Perşembe günü saat 23:00'da sahada olacak.

Öte yandan Ibrox'ta oynanacak olan Rangers-Fenerbahçe maçını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. VAR'da Pol van Boekel, AVAR'da ise Christian Dingert görev alacak.

Espen Eskas, daha önce 27 Ağustos'ta oynanan Galatasaray-Young Boys maçını yönetmişti.

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