Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi Espen Eskas oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 turu müsabakaları ile devam ederken temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final yolunda Rangers ile eşleşmişti.
Eşleşmenin ilk maçını evinde 3-1 kaybeden sarı lacivertliler, İskoçya'da oynanacak olan rövanş mücadelesinde tur bileti arayacak.
Jose Mourinho önderliğinde tam motivasyon ile sahaya çıkacak olan Kanarya, 13 Mart Perşembe günü saat 23:00'da sahada olacak.
Öte yandan Ibrox'ta oynanacak olan Rangers-Fenerbahçe maçını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. VAR'da Pol van Boekel, AVAR'da ise Christian Dingert görev alacak.
Espen Eskas, daha önce 27 Ağustos'ta oynanan Galatasaray-Young Boys maçını yönetmişti.