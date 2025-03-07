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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder Los Angeles FC'de takım arkadaşları ile tanıştı

FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder Los Angeles FC'de takım arkadaşları ile tanıştı

Fenerbahçe'den MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralık olarak transferi gerçekleşen milli futbolcu Cengiz Ünder, yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 14:28
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Cengiz Ünder Los Angeles FC'de takım arkadaşları ile tanıştı

Fenerbahçe'den MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralık olarak transferi gerçekleşen milli futbolcu Cengiz Ünder, takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Los Angeles ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda teknik direktör Steven Cherundolo, yıldız futbolcuyu takıma tanıtırken "Son transferimiz Cengiz Ünder'i tanıtmak istiyorum. Los Angeles'a hoş geldin" dedi.

Los Angeles FC oyuncuları antrenmanı ziyaret eden Cengiz Ünder'i alkışlarla karşıladı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Cengiz Ünder, "Los Angeles'a ilk gelişim. Çok heyecanlıyım. Şimdi antrenmanı izliyorum. Yakın zamanda orada olmak istiyorum. Bu benim için çok farklı bir deneyim. Çok heyecanlıyım ve yakında oynamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

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