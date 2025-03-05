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Haberler Fenerbahçe Mourinho kavgası

Mourinho kavgası

Roma’nın efsane ismi Totti ile Cassano, Jose Mourinho yüzünden birbirine girdi. Totti, “Benim için Mourinho, galibiyetlere dayalı olarak dünyanın en güçlü teknik direktörlerinden biri” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Mourinho kavgası

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Roma'nın efsane ismi Francesco Totti ile Antonio Cassano'yu birbirine soktu. Bir canlı yayında konuşan Totti, Jose için "Benim için Mourinho, galibiyetlere dayalı olarak dünyanın en güçlü teknik direktörlerinden biri. Siz, iyi kazanmak değil de iyi oynamak isteyen klasik bir taraftarsınız. Hangisi daha iyi?" dedi. Cassano, "İyi oynamayı ve kazanmayı tercih ederim. Mourinho çok kötü top oynatıyor ve böyle kazanıyor" cevabını verdi.

NEREYE GİTTİYSE KAZANDI

Francesco Totti, Cassano'nun sözlerine karşı çıkarak, "Sonunda önemli olan sonuçtur. İyi oynamazsınız ama kazanırsınız. Roma'da geçirdiği iki yıl içinde Konferans Ligi finaline çıktı ve kazandı. Avrupa Ligi finaline çıktı ve penaltılarla kaybetti. Mourinho'ya ne diyebiliriz ki! Mourinho nereye gittiyse kazandı. Ben eve şampiyonluk getiren teknik direktörleri severim. Mourinho gibi Roma'daki Capello gibi!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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