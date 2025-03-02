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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mert Müldür'den açıklama: Zirveye ortağız

Fenerbahçe'de Mert Müldür'den açıklama: Zirveye ortağız

Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor galibiyetinin ardından Mert Müldür, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 23:17
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Fenerbahçe'de Mert Müldür'den açıklama: Zirveye ortağız

Fenerbahçe'nin Onvo Antalyaspor galibiyetinin ardından Mert Müldür, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Müldür, karşılaşmanın 9. dakikasında kaydettiği golün ardından yaptığı kutlama ile ilgili de konuştu. İşte o sözler...

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAMI YOK"

"Gol sevincini geçen sezon Konyaspor'a karşı gol attığımda da yapmıştım. Benim için özel bir anlamı yok. Daha önce oynadığım takımda, takım arkadaşımın gol sevinciydi. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra öyle kaldı."

"ZİRVEYE ORTAĞIZ"

"Zirveye ortağız. Çok fazla puan farkı açılmış değil. Maç maç kendimize odaklanacağız. Her maçı kazanmaya çalışacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz gerçekten her maçı kazanmak... Üç kupada da iddiamız sürüyor. Her maçı kazanmayı hedefliyoruz."

"NEREDE GÖREV VERİLİRSE OYNARIM"

"Galibiyet için çok mutluyuz. Takım olarak çok güzel bir maç çıkardık. Mevki olarak benim için fark etmiyor, hoca nerede uygun görürse oynarım. Nerede görev verilirse elimden geleni yapmaya hazırım her zaman. Bizim için gerçekten çok önemliydi. İlk yarıda 3-0'ı bulmamız çok önemliydi. Daha da fazlasını yapmak istedik ama 3-0 için de mutluyuz. Perşembe günü Rangers maçı bizi bekliyor. Avrupa'da da elimizden geleni yapmaya hazırız."

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