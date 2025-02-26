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Irkçılıkla ilişkilendirelemez
RAMS Park'ta oynanan derbinin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray yedek kulübesindeki isimler için "Maymun gibi zıpladılar" ifadesini kullanmıştı. Fenerbahçe, dün resmi hesabından bu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı ve teknik direktörüne sahip çıktı: "Teknik Direktörümüz José Mourinho'nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır. Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere; José Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez. Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. "
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