Martin Skrtel'den Milan Skriniar itirafı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"OKAN HOCA'YA ÇOK SAYGI DUYUYORUM" "Milan Skriniar benden bile daha iyi. Fenerbahçe için oynadığı için çok mutluyum. Skriniar'ı aradım ve Fenerbahçe'yi seçmesi gerektiğini söyledim. Galatasaray hakkında kötü bir şey söylemedim çünkü Okan Hoca'ya çok saygı duyuyorum. Birlikte şampiyonluk kazandık. Ancak Fenerbahçe'ye aşıktım."