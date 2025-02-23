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Haberler Fenerbahçe Martin Skrtel'den Milan Skriniar itirafı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Martin Skrtel'den Milan Skriniar itirafı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Martin Skrtel, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Skrtel, Milan Skriniar'ın transfer süreci ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Slovakyalı futbolcu aynı zamanda Galatasaray derbisi ile ilgili tahmini ile dikkat çekti. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 20:08
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Martin Skrtel'den Milan Skriniar itirafı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Martin Skrtel, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Martin Skrtel'den Milan Skriniar itirafı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Skrtel'in Milan Skriniar'ın transfer sürecine dair itirafları ise kısa sürede gündem oldu.

Martin Skrtel'den Milan Skriniar itirafı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"Fenerbahçe'ye aşıktım" sözleri ile sarı lacivertli taraftarların gönlünü bir kere daha fetheden Slovakyalı futbolcu, "Skriniar'ı aradım ve Fenerbahçe'yi seçmesi gerektiğini söyledim" dedi.

Martin Skrtel'den Milan Skriniar itirafı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"OKAN HOCA'YA ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

"Milan Skriniar benden bile daha iyi. Fenerbahçe için oynadığı için çok mutluyum. Skriniar'ı aradım ve Fenerbahçe'yi seçmesi gerektiğini söyledim. Galatasaray hakkında kötü bir şey söylemedim çünkü Okan Hoca'ya çok saygı duyuyorum. Birlikte şampiyonluk kazandık. Ancak Fenerbahçe'ye aşıktım."

Martin Skrtel'den Milan Skriniar itirafı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"SEZON SONUNDA F.BAHÇE'DE KALACAK"

"Sadece 4 aylığına geldi ama ben sezon sonunda Fenerbahçe'de devam edeceğine inanıyorum."

Martin Skrtel'den Milan Skriniar itirafı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

DEV DERBİ İÇİN SKOR TAHMİNİ

"Fenerbahçe şu anda daha iyi formda, daha iyi oyuncuları var. İnşallah Fenerbahçe kazanır. Bu maçın sonucu ne olursa olsun şampiyonluğu belirleyen maç olacağını düşünmüyorum, daha çok maç var. Bence derbiyi 3-1 Fenerbahçe kazanır."

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