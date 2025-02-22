Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'nci haftasında Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Ülker Stadı'nda yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Anderlecht ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında ilk 11'de görev alan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertiler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.