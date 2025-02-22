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Haberler Süper Lig Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde anahtar Osimhen ve En Nesyri'de olacak!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde anahtar Osimhen ve En Nesyri'de olacak!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbide gözler Victor Osimhen ve Youssef En Nesyri'de olacak. İşte yıldız isimlerin çarpıcı istatistikleri... | GALATASARAY - FENERBAHÇE HABERLERİ

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 16:51
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde anahtar Osimhen ve En Nesyri'de olacak!

Süper Lig pazartesi günü oynanacak G.Saray ve F.Bahçe derbisinde gözler iki büyük golcüde olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde anahtar Osimhen ve En Nesyri'de olacak!

Galatasaraylı Victor Osimhen ile Fenerbahçeli Youssef En Nesyri karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde anahtar Osimhen ve En Nesyri'de olacak!

Süper Lig'de şimdiye kadar 14 gol atan Osimhen ile 15 golü bulunan En Nesyri'nin düellosundan kimin galip çıkacağı ise merak konusu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde anahtar Osimhen ve En Nesyri'de olacak!

Osimhen, ligde görev aldığı 1324 dakikada 14 kez fileleri havalandırdı. 4 de asist yaptı. Toplamda 18 gole katkıda bulundu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde anahtar Osimhen ve En Nesyri'de olacak!

Nijeryalı yıldız golcü ligde her 95 dakikada bir gol atıyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde anahtar Osimhen ve En Nesyri'de olacak!

Fenerbahçe'nin golcüsü En Nesyri ise son haftalarda müthiş bir performans ortaya koyuyor. 1283 dakikada 15 gol atan Faslı golcü, Osimhen gibi 4 de asiste imza attı.

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