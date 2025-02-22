Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde anahtar Osimhen ve En Nesyri'de olacak!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbide gözler Victor Osimhen ve Youssef En Nesyri'de olacak. İşte yıldız isimlerin çarpıcı istatistikleri... | GALATASARAY - FENERBAHÇE HABERLERİ
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Osimhen, ligde görev aldığı 1324 dakikada 14 kez fileleri havalandırdı. 4 de asist yaptı. Toplamda 18 gole katkıda bulundu.
Nijeryalı yıldız golcü ligde her 95 dakikada bir gol atıyor.
Fenerbahçe'nin golcüsü En Nesyri ise son haftalarda müthiş bir performans ortaya koyuyor. 1283 dakikada 15 gol atan Faslı golcü, Osimhen gibi 4 de asiste imza attı.
En Nesyri, ligde 86 dakikada bir fileleri havalandırıyor. Osimhen, 81 şutta 34 isabet sağlarken En Nesyri ise 75 şutta 32 kez isabet sağladı.
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