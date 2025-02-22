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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı!

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında konuk olacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 15:39
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Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası mesaisi başladı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmasıydı. Kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etmek üzere bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Antalya'ya gidecek.

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